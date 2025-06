Willemijn Verkaik feiert Jubiläum in Hamburg – hier Tickets gewinnen!

Ein Vierteljahrhundert auf der Bühne – und kein bisschen leise: Willemijn Verkaik feiert 2025 ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer eindrucksvollen Bühnenpräsenz zählt die niederländische Ausnahmekünstlerin längst zu den international gefeierten Stars des Musicaltheaters. Ob als Elphaba in Wicked – gespielt in Deutschland, am Broadway und im Londoner West End – oder als deutsche Gesangsstimme der Elsa in Disneys Die Eiskönigin, inklusive Live-Auftritt bei den Oscars 2020: Willemijn Verkaik hat Musicalgeschichte geschrieben.

Anlässlich ihres Jubiläums bereitete Willemijn ihrem Publikum in Hamburg einen unvergesslichen Abend: Im ausverkauften Stage Theater Neue Flora präsentierte sie ein sehr persönliches Konzert voller Lieblingslieder, emotionaler Rückblicke und ikonischer Musicalmomente aus ihrer beeindruckenden Karriere.

Zusatzkonzert am 1. September: Hier Tickets gewinnen!

Aufgrund der überwältigenden Resonanz und der großen Nachfrage wird es am 1. September 2025 ein Zusatzkonzert geben, wieder im Stage Theater Neue Flora in Hamburg. Fans, die diesen besonderen Abend noch einmal oder erstmals erleben möchten, haben damit eine weitere Chance, Willemijn Verkaik live auf ihrer musikalischen Zeitreise zu begleiten.

Willemijn Verkaik bis Oktober in & JULIA zu erleben

Ein weiteres Highlight für alle Musicalfans: Willemijn Verkaik steht aktuell in Hamburg in der Hauptrolle der Anne Hathaway auf der Bühne – in der mitreißenden Pop-Komödie & JULIA im Stage Operettenhaus. Als selbstbewusste Ehefrau von William Shakespeare sorgt sie für pointierten Humor, bewegende Szenen und ganz große Gefühle. Ihre Bühnenfigur ist eine der stärksten Frauenrollen der Show – und Willemijn verleiht ihr mit viel Charme, Reife und stimmlicher Kraft eine faszinierende Tiefe. Abend für Abend wird sie dafür mit Standing Ovations gefeiert.

Doch: Wer Willemijn live in dieser Rolle erleben möchte, sollte sich beeilen – nur noch bis Oktober wird sie in & JULIA zu sehen sein. Tickets dafür sowie für das Jubiläums-Zusatzkonzert am 1. September sind erhältlich unter: www.musicals.de.

