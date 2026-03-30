Wenn der Feierabend zur Laufstrecke wird

Hamburgs Unternehmen beim Firmenlauf B2Run

Bewegung im Arbeitsalltag wird für viele Unternehmen immer wichtiger. Der B2Run Hamburg setzt genau hier an: Der Firmenlauf bietet Teams einen unkomplizierten Anlass, gemeinsam aktiv zu werden und den Arbeitstag sportlich ausklingen zu lassen.

Oft beginnt das Event schon Wochen vor dem eigentlichen Lauf. In vielen Unternehmen bilden sich Laufgruppen, Kolleginnen und Kollegen verabreden sich nach Feierabend zum Training oder motivieren sich gegenseitig, die fünf Kilometer gemeinsam zu schaffen. So entsteht ein gemeinsames Ziel, auf das Teams hinarbeiten.

Beim B2Run selbst steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt: Auszubildende laufen neben Führungskräften, unterschiedliche Abteilungen starten gemeinsam und viele Teams erleben erstmals ein sportliches Event außerhalb des Büroalltags. Der gemeinsame Zieleinlauf ins Volksparkstadion wird dabei für viele zum emotionalen Höhepunkt des Abends.

infront B2Run GmbH

Vom Konzern bis zum Start-up: Alle laufen mit

Beim B2Run begegnen sich Unternehmen aus der gesamten Hamburger Wirtschaft auf einer gemeinsamen Strecke – von Industrie und Hafenlogistik über Beratungen bis hin zu Mittelstand und Start-ups. Mit dabei sind Konzerne wie Airbus oder Maersk, aber auch kleinere Teams wie die Netzplan GmbH. Gerade diese Mischung macht den besonderen Charakter des B2Run aus: Unternehmen werden sichtbar, Teams wachsen zusammen und der Austausch entsteht ganz unkompliziert – bei Bewegung, Teamgeist und einem gemeinsamen Sommerabend im Volkspark.

Der diesjährige B2Run Hamburg findet am 25. August 2026 statt. Die Strecke führt durch den Altonaer Volkspark mit Zieleinlauf im Volksparkstadion. Unternehmen und Teams können sich anmelden unter www.b2run.de/hamburg. Anmeldeschluss ist der 05.08.2026.