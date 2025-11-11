VIKINGS – Entdecker und Eroberer. Ein immersives Erlebnis! Jetzt in Hamburg!

Zwischen Mythos, Macht und Magie: VIKINGS lässt die Besucher und Besucherinnen in das ruhmreiche Zeitalter der Wikinger eintauchen – eine Epoche voller Mut, Sehnsucht und Geheimnisse. Von stürmischen Seefahrten bis zu flammenden Himmeln, von alten Ritualen bis zu den Vermächtnissen der Wikinger in unserer Zeit – hier trifft fundierte Geschichtsvermittlung auf modernste Technik und poetische Bildgewalt.

Die Wikinger – legendäre Krieger und unsterbliche Sagas

Vor über tausend Jahren brachen die Wikinger von den Küsten Skandinaviens auf – getrieben von der Sehnsucht nach Ruhm, Reichtum und Abenteuern. Um unbekannte Welten zu erobern, segelten sie mit ihren Drachenschiffen durch Sturm und Finsternis. Doch die Wikinger waren weit mehr als nur mutige Krieger: Sie waren Bauern und Händler, Handwerker und Gesetzgeber. Auch Frauen konnten hier zu Herrscherinnen werden und das Schicksal ganzer Reiche lenken. Sie verbanden Welten, prägten Kulturen und hinterließen Spuren, die sich unauslöschlich in die Geschichte Europas eingeschrieben haben.

Gleich zu Beginn der spektakulären Ausstellung übertreten die Besucher und Besucherinnen die Schwelle in diese andere Welt und werden durch einen Film ins Jahr 793 n. Chr. entführt – jenes Jahr, in dem die skandinavischen Krieger das Kloster Lindisfarne an der Nordküste Englands überfielen und damit den Beginn einer neuen Epoche einleiteten.

Morris Mac Matzen

Nach der Einleitung in diese sagenhafte Zeit führt der Weg in den Wald der Zeit. Zwischen Lichtstrahlen und Schatten verbergen sich mystische Bäume und Steine mit Runeninschriften. Alltag, Rituale, Glauben und Handel der unerschrockenen Nordmänner offenbaren sich hier.

Im nächsten Schritt entdecken die Besucher und Besucherinnen Yggdrasil. Der Weltenbaum ist das Zentrum der nordischen Mythologie und verbindet Himmel, Mittelwelt und Unterwelt. Auf Sitzplätzen versammeln sich die Gäste unter diesem leuchtenden Heiligtum. In einer Virtual-Reality-Reise entfaltet sich der Beginn der Saga von Königin Aslaug, die ihrem späteren Gemahl Ragnar Lodbrok zunächst als unscheinbare Bäuerin namens Kraka begegnete.

Im Anschluss gehen die Besucher und Besucherinnen durch den Nebel der Zeit. Dieses sinnliche Erlebnis markiert den Übergang in eine andere Dimension.

Das Herzstück der Ausstellung ist die immersive Show – mit monumentalen Projektionen, eindringlichem Sounddesign und detailreichen Inszenierungen entsteht eine Atmosphäre, die das Leben der Nordleute mit allen Sinnen erlebbar macht. Mitten im Raum erhebt sich ein prachtvolles Langschiff, das den Gästen als Sitzplatz dient und durch immersive Visuals, Licht- und Soundeffekte auch selbst Teil der Inszenierung wird. Großflächige Projektionen fluten Wände, Boden und ein Segel, das sich von der Decke herabsenkt und zur Leinwand wird.

Morris Mac Matzen

Donnernde Wellen, flackerndes Licht und orchestrale Klänge, die von historischen Liedern und Instrumenten wie Hörnern, Flöten und Trommeln inspiriert sind, versetzen die Besucher und Besucherinnen mitten hinein

in die Welt der Wikingerseefahrt. Getragen wird das Erlebnis von einer starken erzählerischen Dramaturgie: Die Besucher und Besucherinnen begleiten Wikingerkönig Ragnar Lodbrok und seine Kriegerkönigin Aslaug auf ihrer epischen Reise durch Liebe, Macht, Krieg und Vermächtnis – eine Geschichte, die auf historischen Quellen beruht und berührt.

Gewinnspiel

3×2 Karten zu gewinnen: Für die immersive Ausstellung VIKINGS – Entdecker und Eroberer – die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen ihren Wunschtag selbst wählen.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378 220 530 diese Frage: Erzählt wird die Saga von Kriegerkönig Ragnar Lodbrok und seiner Kriegerkönigin. Wie heißt sie?

Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Nummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 14.11.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.

VIKINGS – Entdecker und Eroberer jetzt eintauchen!

VIKINGS – Entdecker und Eroberer

Halle 7 | Waidmannstr. 26 | 22769 Hamburg

Täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

Tickets ab 23 Euro unter https://www.vikings-immersive.com/