Sunshine Skiing am Kronplatz

Als Mitglied von The Leading Hotels of the World steht das Falkensteiner Hotel Kronplatz für höchste Qualität, exklusiven Service und besondere Urlaubserlebnisse inmitten der Dolomiten.

Wer im März noch einmal echten Wintersonnenschein genießen möchte, findet am Kronplatz in Südtirol perfekte Bedingungen. Noch besser: Dank bis zu fünf wöchentlichen SkyAlps-Flügen von Hamburg nach Bozen ist die Destination schnell und bequem erreichbar. Von dort aus geht es in kurzer Zeit weiter in die Dolomiten, wo eines der modernsten Skigebiete Italiens wartet.

Das Falkensteiner Hotel Kronplatz liegt direkt an der Talstation und damit mitten im Geschehen. Die ersten Schwünge beginnen praktisch vor der Hoteltür, ideal für alle, die ihre Zeit lieber auf der Piste als auf Transfers verbringen.

Sonnenskilauf für Familien im März

Der März zählt zu den entspanntesten und schönsten Zeiten am Kronplatz. Milde Temperaturen, viel Sonne und perfekt präparierte Pisten schaffen ideale Voraussetzungen, besonders für Familien. Kinder und Einsteiger profitieren von angenehmen Bedingungen, während Eltern die ruhige, sonnige Winteratmosphäre genießen. Genau das ist der Spirit des Angebots „März, März, März“ mit Leichtigkeit und beeindruckenden Dolomitenblicken feiert.

Ski and Relax: Spa-Auszeit für Paare

Nach einem aktiven Tag auf der Piste lädt das Acquapura Mountain SPA im Rahmen des Angebots Ski & Relax dazu ein, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Rooftop Pool, Hamam, Panorama-Saunen und stilvolle Ruhezonen machen das Spa zu einem besonderen Rückzugsort für Paare, die sportliche Skitage mit tiefgehender Erholung und exklusiven Wellnessmomenten verbinden möchten. Besondere Highlights im März sind die Late Night Spa Abende jeden Dienstag mit verlängerten Öffnungszeiten für Rooftop Pool und finnische Sauna bis 21:00 Uhr, inklusive zusätzlichem Aufguss um 20:00 Uhr. Zusätzlich finden die beliebten After Aufguss Partys jeden Freitagabend von 18:15 bis 19:15 Uhr statt, begleitet von DJ, All das passt perfekt zum Angebot „Ski and Relax“, das sportliche Skitage mit stilvollen Wellnessmomenten kombiniert.

Kulinarische Highlights: Masterclasses und Michelin-Sterne-Genuss

Das kulinarische Konzept im Falkensteiner Hotel Kronplatz ist ein Erlebnis für sich. Im Mittelpunkt stehen das Seven Summits Konzept und eine moderne Open Kitchen Atmosphäre, in der alpine Aromen auf zeitgemäße Kreativität treffen. Genießer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm an Events und Masterclasses freuen, darunter:

Pizza Masterclass

Family Strudel Masterclass

Cocktail Masterclass

Cheese Masterclass mit Spezialitäten aus dem Genuss Bunker sowie Wine Dinners mit lokalen Weingütern.

Ein echtes Highlight der Saison ist ein exklusives Dinner mit dem mit dem Michelin Sternekoch Theodor Falser, das den Aufenthalt zu einem unvergesslichen kulinarischen Gipfelerlebnis macht.

Experience Concierge: Perfekt organisierte Urlaubsmomente

Für Gäste, die einen perfekt organisierten Urlaub schätzen, kümmert sich der Experience Concierge um jedes Detail. Von Skipass-Service über Aktivitätsplanung bis hin zu individuellen Empfehlungen für Familien und Paare wird alles arrangiert, um einen reibungslosen und maßgeschneiderten Aufenthalt zu garantieren.

Der März am Kronplatz vereint Sonnenskilauf, familienfreundliche Pisten, entspannende Spa-Erlebnisse und außergewöhnliche Kulinarik. In Kombination mit der unkomplizierten Anreise über Bozen und der Top-Lage direkt an der Talstation ist das Falkensteiner Hotel Kronplatz der ideale Ort, um den Winter stilvoll ausklingen zu lassen, bevor der Frühling beginnt.