Stürmische Meere. Große Mythen. VIKINGS! Nur noch bis zum 01. Februar in Hamburg!

Packt eure Familie ein und geht auf Entdeckungsreise! Mit VIKINGS – Entdecker und Eroberer wird Hamburg zum Tor in eine epische Welt voller Abenteuer, Mut und Magie. Hier wird Geschichte lebendig – spannend, interaktiv und einfach unvergesslich.

Schon beim Betreten der Ausstellung startet euer Abenteuer: Ein beeindruckender Film katapultiert euch ins Jahr 793 n. Chr., als die Wikinger ihre ersten legendären Expeditionen begannen. Von dort aus führt der Weg direkt in den „Wald der Zeit“, wo mystische Runen, geheimnisvolle Rituale und das Leben der Nordmänner auf euch warten. Große und kleine Entdecker lernen, dass Wikinger mehr waren als wilde Krieger: Sie waren Bauern, Händler, Forscher – und ja, auch Frauen hatten hier Macht und Einfluss!

Morris MacMatzen

Highlight: Yggdrasil, der mächtige Weltenbaum der nordischen Mythologie. Unter seinem strahlenden Blätterdach taucht ihr in die Geschichte von Königin Aslaug ein – und erlebt sie auf einer Virtual-Reality-Reise hautnah. Spannung, Magie und Geschichten, die Kinderaugen leuchten lassen und Eltern gleichermaßen faszinieren.

Das Herzstück? Eine immersive Show, die alle Sinne anspricht. Ein riesiges Langschiff, gigantische Projektionen, Licht- und Soundeffekte – plötzlich seid ihr mittendrin, als würdet ihr mit Ragnar Lodbrok und Aslaug über stürmische Meere segeln. Donnernde Wellen, flackerndes Feuer, orchestrale Klänge – Gänsehaut garantiert!

Morris Mac Matzen

Gewinnspiel

3×2 Karten zu gewinnen: Für die immersive Ausstellung VIKINGS – Entdecker und Eroberer – die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen ihren Wunschtag selbst wählen.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 30 diese Frage: Wie heisst der mächtige Weltenbaum der nordischen Mythologie?

Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Nummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 22.01.2026, 24 Uhr

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.

VIKINGS – Entdecker und Eroberer ist kein Museum, es ist ein Abenteuer.

Nur noch bis zum 01. Februar in Hamburg

VIKINGS – Entdecker und Eroberer

Halle 7 | Waidmannstr. 26 | 22769 Hamburg

Täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

Tickets ab 23 Euro unter https://www.vikings-immersive.com/