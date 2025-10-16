Starke Stimmen, großer Moment: Verkaik & Weckerlin im & JULIA-Duett

Stimmgewalt trifft Gänsehaut: Willemijn Verkaik und Sabrina Weckerlin singen „That’s The Way It Is“ im Duett – zum großen Castwechsel bei & JULIA.

Wenn zwei der größten Stimmen des deutschen Musicals aufeinandertreffen, ist ein musikalisches Highlight garantiert. Zum Castwechsel im Erfolgsmusical & JULIA feiern Willemijn Verkaik und Sabrina Weckerlin diesen besonderen Moment mit einer emotionalen Neuinterpretation des Pop-Hits „That’s The Way It Is“ – und sorgen damit für Gänsehaut pur.

Der Song, im Original von Celine Dion, ist im Musical einer der emotionalsten Momente des Abends. Er steht für Mut, Selbstvertrauen und die Kraft, an sich selbst und an die Liebe zu glauben – auch nach Rückschlägen. Wenn die Figur Anne Hathaway, Shakespeares selbstbewusste Ehefrau, den Song anstimmt, wird es im Saal still. Das Publikum spürt: Hier singt eine Frau, die weiß, wer sie ist – und die sich nicht von den Grenzen ihrer Zeit aufhalten lässt.

Im vergangenen Jahr begeisterte Willemijn Verkaik in dieser Rolle mit starker Bühnenpräsenz und unverwechselbarer Stimme. Nun übernimmt Sabrina Weckerlin den Part – und bringt ihre ganz eigene Power, Emotionalität und Persönlichkeit ein. Zum symbolischen Staffelstab-Wechsel zwischen den beiden Ausnahmekünstlerinnen entstand ein musikalisches Geschenk, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt: ein gemeinsames Duett von „That’s The Way It Is“, das ab sofort auf YouTube zu sehen und zu hören ist.

Seit seiner Premiere begeistert das Pop-Musical im Stage Operettenhaus Abend für Abend mit Ohrwürmern, Humor und einem starken feministischen Twist: Was wäre, wenn Julia nicht für Romeo gestorben wäre – sondern ihr eigenes Leben in die Hand genommen hätte? Mit Hits von Pop-Ikonen wie Britney Spears, Katy Perry, Backstreet Boys oder eben Celine Dion ist & JULIA eine Liebeserklärung an Selbstbestimmung, Freiheit und die Kraft, den eigenen Weg zu gehen.

Dass nun zwei der beliebtesten Musicalstimmen Deutschlands gemeinsam einen Song aus dem Stück neu interpretieren, ist ein Geschenk für Fans – und ein Vorgeschmack auf die kommenden Shows mit Sabrina Weckerlin in der Hauptrolle.

Das Video zum Duett „That’s The Way It Is“ ist ab sofort auf YouTube verfügbar.