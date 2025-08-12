& JULIA bringt den Saal zum Beben – Sing Along Shows gehen in die nächste Runde!

Bei diesem Musical muss man einfach Mitsingen! Nachdem das gefeierte Pop-Musical im Stage Operettenhaus mit seinen ersten Sing Along Shows für ausgelassene Feel-Good-Stimmung sorgte, wird dieses einzigartige Mitmach-Erlebnis jetzt fortgesetzt. Nicht nur das Publikum war euphorisch – auch die Cast und das Theaterteam waren vom Mitsing-Fieber gepackt. Kein Wunder also, dass es nun weitere Termine geben wird!

Das Erfolgsrezept: eine geballte Ladung No. 1-Hits, die alle kennen und lieben – von Britney Spears über Katy Perry bis zu den Backstreet Boys. Songs wie „Roar“, „I Want It That Way“ oder „Oops!… I Did It Again“ lassen sich schwerlich nur passiv genießen. Und genau deshalb heißt es an weiteren ausgewählten Abenden: Mitsingen ausdrücklich erlaubt!

„Die Stimmung bei den Sing Along Shows war einfach unglaublich – man spürt die Energie im ganzen Saal! Als Darstellerin ist es ein ganz besonderes Gefühl, wenn das Publikum so mitgeht, mitsingt und feiert. Es fühlt sich an, als würden wir alle gemeinsam auf der Bühne stehen“, sagt Hauptdarstellerin Chiara Fuhrmann.

Musical & Julia: Publikum wird Teil der Inszenierung

Was die Sing Along Shows so besonders macht? Das Publikum wird Teil der Inszenierung. Der Saal verwandelt sich in eine große Party, in der gemeinsam gelacht, gesungen und gefeiert wird – ganz nach dem Motto des Musicals: Das Leben geht weiter – und wie!

Denn & JULIA erzählt die weltbekannte Geschichte von Romeo und Julia einmal ganz anders: Was wäre, wenn Julia überlebt – und sich mutig für einen Neuanfang entscheidet? Humorvoll, empowernd und gespickt mit den größten Pop-Hymnen der letzten Jahrzehnte begeistert das Musical seit der Premiere in Hamburg nicht nur Kritiker:innen, sondern vor allem die Fans.

Sing Along Termine – und ein Gewinnspiel

Die neuen Sing Along Termine sind limitiert – wer sich dieses außergewöhnliche Musical-Highlight nicht entgehen lassen will, sollte schnell sein. Die Sing Along Termine im Überblick:

Fr. 19.09.2025 um 19.30 Uhr

Sa. 4.10.2025 um 19.30 Uhr

Sa. 1.11.2025 um 19.30 Uhr

Sa. 6.12.2025 um 19.30 Uhr

Sa. 20.12.2025 um 19.30 Uhr

Sa. 17.01.2026 um 19.30 Uhr



Tickets und weitere Infos gibt es unter www.musicals.de.

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Sing Along Show am 19.09.2025 um 19.30 Uhr im Wert von 536 Euro.

Die E-Tickets werden vorab per E-Mail zugesandt.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 26 diese Frage: Um welche weltberühmte Geschichte geht es im Musical & JULIA?

Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Nummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 15.08.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.