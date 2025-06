Hamburgs Sommer ist zum Lachen!

Der Sommer ist da und mit ihm eine neue Perspektive auf die Stadt. Hamburg zeigt sich von seiner besten Seite: offen, leicht, überraschend. In den Straßen pulsiert es, die Abende ziehen sich in die Länge und die Stadt lässt sich neu entdecken.



Die großen Bühnen, Musicals und Museen sind eine feste Größe, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wer Lust auf einen Abend mit Witz und echten Kontakten hat, findet sich immer häufiger bei einem Genre wieder, das genauso lebendig ist wie die Stadt selbst: Stand-Up-Comedy.

Hier gibt es keine vierte Wand, kein doppelter Boden – nur ein Mensch mit Mikrofon, der das sagt, was andere nur denken. Beobachtungen aus dem echten Leben, zugespitzt, verdichtet, auf den Punkt gebracht. Mal absurd, mal messerscharf, mal radikal ehrlich. Was dabei entsteht, ist mehr als Unterhaltung: Es ist ein Dialog, ohne Zwischenrufe, immer mit Reaktionen. Ein Gespräch, das mit Lachen beginnt – und nicht selten mit neuen Gedanken endet. Wer auftritt, gibt mehr preis als nur Gags – es werden Weltanschauung in Echtzeit geteilt. Und das Publikum antwortet – mit Lachen, mit Zustimmung, manchmal auch mit Unruhe. Aber immer mit Aufmerksamkeit.

Wer Stand-Up-Comedy erleben will, ist in Hamburg genau richtig.

In Großbritannien gab es Anfang der 90er-Jahre bereits über 2.000 Stand-up-Clubs – in Deutschland: keinen einzigen. Erst 1992 fiel der Startschuss. In der Kantine des Deutschen Schauspielhauses wurde zum ersten Mal Stand-up-Comedy nach internationalem Vorbild gespielt. Daraus entstand der Quatsch Comedy Club – Deutschlands erster Club für echte Stand-up-Comedy. Zunächst als Liveformat gefeiert, dann als TV-Erfolg landesweit bekannt geworden – und heute wie damals: das Original unter den Comedy Clubs.

Heute liegt der Quatsch Comedy Club direkt an der Elbe, an Bord des Raddampfers „Queen“, an der Überseebrücke. Das Schiff bietet die perfekte Mischung: Menschen aus der Stadt und von überall her, kalte Drinks, große Unterhaltung – und ein Panorama, das selbst Hamburger:innen kurz innehalten lässt: der direkte Blick auf Elbphilharmonie, den Hafen und die Landungsbrücken.

Jede Woche neu, jede Show ein Original

Auf der Bühne: bekannte Größen der deutschen Comedy-Szene und spannende neue Stimmen. Mit frischen Ideen, scharfem Blick und überraschenden Wendungen. Die Shows sind nie gleich, immer einzigartig, immer direkt.

Noah Fuchs Der Raddampfer „Queen“... Der Raddampfer „Queen“…

Noah Fuchs ... vor der Elphi. … vor der Elphi.

Noah Fuchs Comedian Frank Fischer Comedian Frank Fischer

Noah Fuchs Comedian Kawus Kalantar Comedian Kawus Kalantar

Noah Fuchs Comedian Hennes Bender Comedian Hennes Bender

Jede Show besteht aus fünf Comedians: vier Acts und ein Moderator. Das Line-up wechselt jede Woche, wodurch eine neue, einmalige Mischung auf der Bühne entsteht. Fünf Persönlichkeiten, fünf Perspektiven – und jedes Mal ein anderes Zusammenspiel.

Die Kombination dieser Künstler:innen ist nie dieselbe. Manchmal vertraut, oft überraschend, aber nie vorhersehbar. So entsteht jedes Wochenende ein neues Gefüge aus Stilen, Stimmen und Standpunkten – mal laut, mal leise, mal wild, mal fein. Und genau das macht jede Ausgabe der Quatsch Comedy Club Live Show zu einem Unikat. Wer kommt, erlebt etwas Einmaliges – wer wiederkommt, etwas ganz Anderes.

Freitag und Samstag ab 20 Uhr auf der „Queen“

Und wer jetzt Lust bekommen hat: Diesen Sommer lohnt sich ein Besuch im Quatsch Comedy Club ganz besonders. Für kurze Zeit gibt es Tickets zur Quatsch Comedy Club Live Show bereits ab 20 Euro – exklusiv in den Sommermonaten und nur solange der Vorrat reicht.

Gespielt wird am Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr. Ort des Geschehens: der Raddampfer „Queen“ an der Überseebrücke, mit Blick auf Hamburgs schönste Kulisse.

Mehr Informationen und das vollständige Programm finden Sie >>> hier <<<.