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Oster-Spaß auf dem Hamburger DOM

Oster-Spaß auf dem Hamburger DOM Foto: Hamburger DOM

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Oster-Spaß auf dem Hamburger DOM

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Ihr wollt an Ostern gemeinsam etwas Besonderes erleben? Dann schaut auf dem DOM vorbei und erlebt die bunte Osterei-Kreativwerkstatt.

Am 5. und 6. April heißt es im DOM-Osterzelt: kreativ werden und gemeinsam Spaß haben! Bringt eure Kinder mit und entdeckt zwischen 15 und 18 Uhr die bunte Osterwelt. Eure Kinder können direkt vor Ort Ostereier bemalen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Kunstwerke am Osterstrauch aufhängen. Als Dankeschön gibt es kleine Überraschung. 

Tausche EIer aus der Kreativwerkstatt gegen eine tolle Osterüberraschung auf dem DOM. Hamburger DOM
Tausche EIer aus der Kreativwerkstatt gegen eine tolle Osterüberraschung auf dem DOM.
Tausche EIer aus der Kreativwerkstatt gegen eine tolle Osterüberraschung auf dem DOM.

Das Beste daran: Ihr könnt ganz spontan vorbeikommen und direkt loslegen – alles findet im Osterzelt in der Feldstraße statt. Und natürlich darf ein echtes Highlight nicht fehlen: Der Osterhase ist ebenfalls vor Ort, verteilt dicke Umarmungen und freut sich auf gemeinsame Selfies mit euch und euren Kindern.

Wann: 5. und 6. April
Wo: DOM Reihe Feldstraße (beim Bunker)
Uhrzeit: jeweils von 15-18 Uhr

Großes Osterfeuerwerk 

Als Extra-Highlight sorgt das spektakuläre Höhenfeuerwerk am Ostersonntag um 22.30 Uhr für den perfekten Abschluss eines ereignisreichen Tages.

Großes Osterfeuerwerk am Ostersonntag. Hamburger DOM
Großes Osterfeuerwerk am Ostersonntag.
Großes Osterfeuerwerk am Ostersonntag.

Die Öffnungszeiten rund um Ostern: 

Gründonnerstag: 15 – 24 Uhr 
Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.
Ostersamstag: 15 – 24 Uhr
Ostersonntag: 14 – 24 Uhr 
Ostermontag: 14 – 23 Uhr 

Kommt vorbei und erlebt den Hamburger DOM an Ostern!

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