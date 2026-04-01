Oster-Spaß auf dem Hamburger DOM

Ihr wollt an Ostern gemeinsam etwas Besonderes erleben? Dann schaut auf dem DOM vorbei und erlebt die bunte Osterei-Kreativwerkstatt.

Am 5. und 6. April heißt es im DOM-Osterzelt: kreativ werden und gemeinsam Spaß haben! Bringt eure Kinder mit und entdeckt zwischen 15 und 18 Uhr die bunte Osterwelt. Eure Kinder können direkt vor Ort Ostereier bemalen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Kunstwerke am Osterstrauch aufhängen. Als Dankeschön gibt es kleine Überraschung.

Tausche EIer aus der Kreativwerkstatt gegen eine tolle Osterüberraschung auf dem DOM. Hamburger DOM Tausche EIer aus der Kreativwerkstatt gegen eine tolle Osterüberraschung auf dem DOM.

Das Beste daran: Ihr könnt ganz spontan vorbeikommen und direkt loslegen – alles findet im Osterzelt in der Feldstraße statt. Und natürlich darf ein echtes Highlight nicht fehlen: Der Osterhase ist ebenfalls vor Ort, verteilt dicke Umarmungen und freut sich auf gemeinsame Selfies mit euch und euren Kindern.

Wann: 5. und 6. April

Wo: DOM Reihe Feldstraße (beim Bunker)

Uhrzeit: jeweils von 15-18 Uhr

Großes Osterfeuerwerk

Als Extra-Highlight sorgt das spektakuläre Höhenfeuerwerk am Ostersonntag um 22.30 Uhr für den perfekten Abschluss eines ereignisreichen Tages.

Großes Osterfeuerwerk am Ostersonntag. Hamburger DOM Großes Osterfeuerwerk am Ostersonntag.

Die Öffnungszeiten rund um Ostern:

Gründonnerstag: 15 – 24 Uhr

Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.

Ostersamstag: 15 – 24 Uhr

Ostersonntag: 14 – 24 Uhr

Ostermontag: 14 – 23 Uhr

Kommt vorbei und erlebt den Hamburger DOM an Ostern!