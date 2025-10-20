Mit Abundo die neue Seite der Hamburger Kulturszene entdecken

Der Herbst in Hamburg ist die perfekte Zeit, um den Abend nicht auf dem Sofa zu verbringen, sondern die Stadt neu zu erleben. Wie wäre es mal wieder mit einem schönen Konzert, einem spannenden Theaterstück oder einem gemütlichen Kinobesuch? Oft fehlt einfach die zündende Idee. Genau hier setzt Abundo an: das Kultur-Abo macht es leicht, immer wieder neue Seiten der Stadt zu entdecken – ganz spontan und oft sogar auf den besten Plätzen.

Ein Ticket für Hamburgs Vielfalt

Das Konzept von Abundo ist so einfach wie genial: Für einen monatlichen Festpreis gibt es Zugang zu einer riesigen Auswahl an Live-Events. Dabei kann man so viele Veranstaltungen besuchen, wie man möchte. Seit März 2024 ist der Kulturpass, der in Berlin bereits erfolgreich gestartet ist, auch in der Hansestadt verfügbar. Egal, ob große Konzerte in Hamburg oder kleines Indie-Theater Hamburg – das Angebot ist breit gefächert und öffnet Türen zu Orten, die man vielleicht noch gar nicht kannte.

Abundo Mit der Abundo App lässt sich der Abend ganz einfach und spontan planen.

„Manchmal sitzt man plötzlich in der ersten Reihe und fragt sich, warum man das nicht schon früher gemacht hat!“ Abundo-Nutzerin

Ein Blick in die App zeigt eine breite Auswahl: Mal ein entspannter Filmabend im Zeise Kino, ein mitreißendes Konzert der Grandbrothers im Gruenspan oder ein Besuch im Schmidts Tivoli für das Theaterstück Der 50 Dollar Diktator? Sogar in den großen Häusern der Stadt können mit Abundo spannende Events erlebt werden, wenn dort Partnerveranstalter von Abundo auftreten. Es war noch nie so einfach, einen Abend zu planen!

Eine neue Kultur-Routine

Mit dem einzigartigen Kultur-Abo sollen die Menschen inspiriert werden, öfter rauszugehen und Neues zu entdecken. Es geht darum, die lokale Kulturszene aktiv zu unterstützen und Künstler:innen eine Bühne zu geben. Das bekräftigt auch Jacob Hvid, CEO und Co-Founder von Abundo: „Wir möchten es den Menschen einfach und erschwinglich machen, Kultur und Live-Events in ihrer Stadt zu erleben.“

Dancing Queens Wie wär’s mit der packenden ABBA Tribute Show Dancing Queens?

Mit den zwei Abo-Optionen – 29 Euro für eine Eintrittskarte pro Event oder 55 Euro für zwei – kann die neue Kultur-Routine ganz einfach angepasst werden. Beide Optionen bieten Zugang zu einer unbegrenzten Anzahl von Veranstaltungen pro Monat.

„Mit der Flatrate habe ich mich deutlich öfter aufgerafft und dabei tolle neue Künstler:innen und Orte entdeckt“ Tina Hoffmann von Staycation Berlin

Entdecke Hamburg neu!

Das Abo kann jetzt für nur 9 Euro im ersten Monat getestet werden, um sich von den vielen Möglichkeiten überraschen zu lassen, die die Stadt zu bieten hat. Bereit, Hamburgs Kulturszene mit dem Kultur-Abo Abundo neu zu entdecken? Dann ab zum Probemonat!