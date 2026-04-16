KLEOPATRA – Königin, Strategin, Stilikone

Die Frau, die Geschichte schrieb! Warum diese Kleopatra-Ausstellung das Must-See im Frühling ist: Es gibt Ausstellungen – und es gibt Erlebnisse: Die immersive Ausstellung KLEOPATRA ist ein Erlebnis! Nach einem gefeierten Start in Madrid mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern kommt KLEOPATRA nach Deutschland – und ist nicht weniger als eine Reise in eine Zeit voller Macht, Schönheit und Legenden.

Kleopatra – mehr als ein Mythos

Sie war Königin, Strategin, Stilikone – und bis heute ein Symbol für weibliche Stärke: Kleopatra VII. Kaum eine Persönlichkeit vereint so viel Faszination wie die letzte Herrscherin des Alten Ägyptens. Hochgebildet, politisch brillant und ihrer Zeit weit voraus, navigierte sie geschickt durch Intrigen, Allianzen und Machtspiele. Ihre Beziehungen zu Julius Caesar und Marcus Antonius waren dabei weit mehr als romantische Geschichten – sie waren Teil einer klugen Strategie, die ihr Reich über Jahrzehnte stabil hielt.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Doch diese Ausstellung erzählt Geschichte nicht einfach – sie lässt dich eintauchen. Auf über 2.000 Quadratmetern entfaltet sich eine immersive Welt, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Schon der Einstieg ist filmreif: Während die Sonne symbolisch untergeht, beginnt deine Reise durch das Ende einer Ära. In eindrucksvollen Hologramm-Inszenierungen erlebst du die Geschichte der ptolemäischen Dynastie – von Alexander der Große bis zu Kleopatras letzten Tagen.

Und dann wird es richtig intensiv: Mit Virtual-Reality-Brille bewegst du dich frei durch ein digitales Metaversum, stehst in den Katakomben von Alexandria, erlebst historische Momente hautnah und findest dich plötzlich mitten in der legendären Schlacht von Actium wieder.

Wenn Geschichte lebendig wird

Die Ausstellung spielt mit allen Sinnen: Duftinszenierungen, interaktive Karten und spektakuläres Video-Mapping verwandeln Alexandria in eine lebendige Metropole. Highlight ist die monumentale Inszenierung des berühmten Leuchtturms von Alexandria – eines der sieben Weltwunder der Antike.

Im 360-Grad-Showroom hebst du schließlich wortwörtlich ab: Du schwebst über die Stadt, erlebst Krönungen, Tempelrituale und die dramatischen Wendepunkte von Kleopatras Leben – intensiver kann man Geschichte kaum fühlen.

Das große Finale: Gänsehaut garantiert

Zum Abschluss wartet ein Virtual-Reality-Erlebnis, das unter die Haut geht: Du erlebst das Erdbeben, das Alexandria im Meer versinken ließ, tauchst durch versunkene Ruinen und wirst Teil eines geheimnisvollen Bestattungsrituals.

MAD/ALEGRIA EXHIBITION

Warum du das nicht verpassen solltest

KLEOPATRA ist kein klassischer Museumsbesuch – es ist ein immersives Gesamterlebnis, das Geschichte, Technologie und Emotion verbindet. Egal ob Kulturfan, Geschichtsinteressiert oder einfach auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ausflug: Diese Ausstellung setzt neue Maßstäbe.

Oder anders gesagt: Wenn du diesen Frühling nur ein Event erlebst – dann sollte es dieses sein.

Gewinnspiel

3×2 Karten zu gewinnen: Für die immersive Ausstellung KLEOPATRA. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen ihren Wunschtag selbst wählen.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378- 22 05 30 diese Frage: Was war Kleopatra?

Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Nummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 18.04.2026, 23.59 Uhr

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.

KLEOPATRA – Die Immersive Ausstellung

17. April 2026 – 09. Juli 2026

Halle 7 | Waidmannstr. 26 | 22769 Hamburg

Täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

Tickets ab 23 Euro unter https://kleopatra-immersiv.de/

Das Metaversum ist im Ticketpreis inkludiert

Empfohlene Besuchsdauer: ca. 90 Minuten

Altersempfehlung: Alle Altersgruppen sind willkommen. Kinder unter 12 Jahren dürfen die Ausstellung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen