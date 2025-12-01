Herzgesundheit: Sieben Kliniken, ein Ziel

„Wir machen herzkranke Menschen häufig gesund“, sagt Professor Dr. Stephan Willems. „Das ist in der Medizin nicht selbstverständlich.“ Für den Chefarzt der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg ist es der entscheidende Grund, warum er auch nach über dreißig Jahren ärztlicher Tätigkeit für sein Fachgebiet brennt.

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Willems, Sie sind mit Herz und Seele Chefarzt der Kardiologie in St. Georg. Was fasziniert Sie an Ihrem Fachgebiet?

Es unterliegt einer unglaublichen Dynamik, wissenschaftlich wie medizinisch. In den vergangenen Jahrzehnten wurden enorme Fortschritte erzielt, ermöglicht durch eine breite Grundlagenforschung, klinische Studien und deren praxisnahen Anwendung an Patienten und Patientinnen. Wir können heute Beschwerden nicht nur lindern, sondern deren Ursache beheben. Wir können Menschen wirklich heilen oder so effektiv stabilisieren, dass sie ein fast normales Leben führen können.

Was bedeutet das konkret?

Mussten wir früher am offenen Herzen operieren, mit entsprechend hohen Risiken und Belastungen für den betroffenen Menschen, behandeln wir heute viele Erkrankungen minimalinvasiv: etwa durch den Einsatz von Stents und Herzklappen oder die Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Die Entwicklung dieser Katheterverfahren war Anfang der 1990er Jahre revolutionär: über einen kleinen Schnitt in Leiste oder Arm führen wir einen dünnen, biegsamen Schlauch über die Blutgefäße zum Herzen und nehmen Diagnostik und Behandlung direkt im Körper vor. Häufig steht der Patient oder die Patientin schon am nächsten Tag wieder auf. Das macht mich bis heute glücklich: Ich erlebe hautnah, wie es unseren Patientinnen und Patienten nach der Behandlung messbar besser geht.

Prof. Dr. Stephan Willems, Chefarzt Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, Asklepios Klinik St. Georg Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA Prof. Dr. Stephan Willems, Chefarzt Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, Asklepios Klinik St. Georg

Was zeichnet die kardiologische Versorgung in den Hamburger Asklepios Kliniken aus?

Unser Netzwerk aus sieben spezialisierten Kliniken! Herzpatientinnen und -patienten sind in jeder unserer Kliniken gut aufgehoben. Alle bieten von der Akutbehandlung über moderne Katheterbehandlungen bis zur Herzschrittmacher- und Defibrillator-Therapie und Schlaganfallprävention eine hochwertige medizinische Versorgung. Die beiden Asklepios Kliniken Harburg und St. Georg halten darüber hinaus eine herzchirurgische Abteilung vor mit einem multiprofessionellen Team, das auch kompliziertere Behandlungen am offenen Herzen vornehmen kann.

Wann kommt das Netzwerk zum Tragen?

Sobald es komplexer wird und die Expertise vor Ort durch die Expertise anderer Asklepios Kliniken unterstützt werden kann. Wir teilen unsere Erfahrung, Ausstattung, unser Wissen und Personal – wenn der Einzelfall es erfordert. Herzkranke Menschen können sich daher guten Gewissens in jeder unserer Kliniken behandeln lassen: Das Netzwerk garantiert, dass das gebündelte Expertenwissen aller sieben Asklepios Kliniken jederzeit zur Verfügung steht – unabhängig davon, in welcher Asklepios Klinik sich unsere Patientinnen und Patienten gerade befinden.

Was kann ich selbst für meine Herzgesundheit tun?

Bewegen Sie sich und ernähren Sie sich gut. Machen Sie sich dabei aber nicht zu viel Stress! Wichtig ist, überhaupt anzufangen. Ich beispielsweise gehe gern schwimmen, jogge auch gern, aber immer moderat. Ich halte nichts davon, sich zu stark unter Druck zu setzen und sich alles zu versagen, was Freude macht. Wenn Sie etwas für Ihr Herz tun wollen: Hören Sie auf Ihren Körper! Versorgen Sie ihn mit Obst und Gemüse, bauen Sie Bewegung und gute Ernährung in Ihren Alltag ein. Fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit, nehmen Sie die Treppen statt den Fahrstuhl. Täglich kleinere Übungen zu absolvieren ist für viele Menschen leichter als zwei bis vier intensive Workouts pro Woche.

Was haben Sie heute schon für Ihre Herzgesundheit getan?

Ich habe heute Morgen ein bisschen Gymnastik gemacht (lacht). Aber am Wochenende wird wieder gejoggt!