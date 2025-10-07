Herbst in Hamburg: Mehr Quatsch, mehr Lachen – das Original am Hafen

Hamburg im Herbst hat seinen ganz eigenen Charme: stürmische Elbwinde, graue Nachmittage, frühe Dunkelheit. Wer in dieser Jahreszeit nach Licht und Leichtigkeit sucht, findet beides am Hafen – im Quatsch Comedy Club. Auf dem Raddampfer „Queen“ an der Überseebrücke läuft jedes Wochenende die legendäre Quatsch Comedy Live Show, das Original seit über 30 Jahren.

Vier Comedians und ein Moderator teilen sich die Bühne, in einem kuratierten Mix, der jedes Mal anders ist. Mal laut, mal subtil, mal schräg, mal charmant – immer neu, immer überraschend. Genau diese Mischung macht den Reiz der Show, die seit den 90er-Jahren Kultstatus genießt. Auf der Bühne standen schon Größen wie Ingo Appelt, Michael Mittermeier oder Carolin Kebekus – und auch in diesem Herbst sind mit u.a. Christian Schulte Loh, Bora und Ivan Thieme wieder unzählige echte Quatsch-Favoriten und Comedy-Profis dabei, die das Publikum in Hamburg zum Lachen bringen.

Doppelt so viel Quatsch im Herbst

Die Nachfrage nach Tickets ist groß, deshalb gibt es ab November an ausgewählten Wochenenden Zusatzshows. Damit entstehen neue Chancen, das besondere Quatsch-Erlebnis am Hafen live zu erleben. Wer rechtzeitig Karten sichert, kann sicher sein: Ein Platz im Quatsch Comedy Club ist die beste Garantie für gute Laune in grauen Zeiten.

Die perfekte Weihnachtsfeier – für Freunde, Familie und Firmen

Besonders beliebt ist die Quatsch Comedy Live Show in der Vorweihnachtszeit. Ob im Freundeskreis, mit der Familie oder als Firmenfeier: Ein gemeinsamer Abend voller Lachen ist die ideale Veranstaltung, um das Jahr ausklingen zu lassen. Für Gruppen gibt es attraktive Angebote, die eine Feier im Comedy Club nicht nur lustig, sondern auch bezahlbar gestalten. Alle Informationen sind online zu finden – von kleinen Runden bis hin zu ganzen Teams bietet Quatsch individuelle Lösungen (Details hier).

Moderator Frank Fischer sorgt für reichlich Lacher im Quatsch Comedy Club Noah Fuchs Moderator Frank Fischer sorgt für reichlich Lacher im Quatsch Comedy Club

Comedy, Hafen, Kult – ein Erlebnis für alle Sinne

Das Zusammenspiel aus Comedy-Power und Hafenflair macht die Abende einzigartig. Schon der Weg über die Überseebrücke ist ein Erlebnis, drinnen strahlt das leuchtende Q über der Bühne – und sobald der erste Gag gezündet ist, gibt es kein Halten mehr. Wer einmal eine Quatsch Comedy Show in Hamburg erlebt hat, weiß, warum sie als Kult-Veranstaltung gilt: Hier trifft Entertainment auf Tradition, und aus einem Abend ein unvergessliches Erlebnis.

Tickets schnell sichern

Die Zusatzshows ab November sind begehrt, besonders in der Vorweihnachtszeit sind viele Termine rasch ausverkauft. Tickets gibt es online auf der Seite des Quatsch Comedy Club.

Ein Besuch im Quatsch Comedy Club lohnt ich definitiv . Denn wo Quatsch draufsteht, ist Lachen drin. Garantiert.