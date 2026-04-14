Hamburg: Die Olympischen und Paralympischen Spiele der kürzesten Wege

Stellen Sie sich Spiele vor, bei denen alles zusammenkommt: Sport, Stadt und Menschen. Keine langen Transfers, keine isolierten Wettkampfstätten – sondern ein kompaktes, lebendiges Konzept mitten im Herzen einer der schönsten Metropolen Europas. Willkommen in Hamburg. Willkommen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen der kürzesten Wege.

Das Konzept ist so einfach wie revolutionär: Die Spiele kommen in die Stadt – und bleiben für Hamburg. Rund 85 Prozent aller Wettkampfstätten liegen in einem Radius von nur sieben Kilometern, 96 Prozent sind optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Viele Strecken lassen sich sogar zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Für Athletinnen und Athleten bedeutet das maximale Konzentration auf den Sport. Für Fans ein einzigartiges Erlebnis – mittendrin statt nur dabei.

Und diese Spiele wären spektakulär wie kaum zuvor: Die Binnenalster wird zur olympischen Bühne, die Stadt selbst zur Arena. Herzstück ist eine schwimmende Agora, ein weltweit einzigartiger Veranstaltungsort. Hier könnten Wettbewerbe im Bogenschießen, 3 x 3-Basketball und Padel stattfinden, eingerahmt von Wasser, Skyline und hanseatischer Kulisse. Und zwischen den Wettkämpfen bieten weitere schwimmende Event-Flächen Platz für Kultur, Musik und Open-Air. Erlebbar für alle Hamburgerinnen und Hamburger.

Ein weiteres Highlight: die Eröffnungsfeier. Geplant ist ein schwimmender Steg im Herzen der Stadt, der sich über eine Strecke von 400 Metern – die Länge einer Stadionrunde – durch die Binnenalster zieht. Eine Inszenierung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hamburg würde damit nicht nur Gastgeber sein, sondern Bühne für eine neue Art von Olympischen und Paralympischen Spielen.

Dabei setzt die Stadt konsequent auf Nachhaltigkeit und Vernunft. 76 Prozent der Sportstätten bestehen bereits, weitere werden temporär errichtet. Neubauten ausschließlich für die Spiele sind nicht vorgesehen. Das spart Ressourcen, reduziert Kosten und sorgt dafür, dass Hamburg auch nach den Spielen profitiert.

Die Finanzierung gilt als überaus solide: Das Organisationsbudget wird nahezu vollständig durch Einnahmen wie Ticketing, Sponsoring und IOC-Beiträge gedeckt. Unter dem Strich wird sogar ein Gewinn von mehr als 100 Millionen Euro erwartet. Gelder, die direkt in den Hamburger Sport zurückfließen sollen. Gleichzeitig fließen Investitionen in Infrastruktur, Barrierefreiheit und Stadtentwicklung, die Hamburg ohnehin braucht.

ARCHITECT

Olympische und Paralympische Spiele werden so zum Beschleuniger für eine moderne, lebenswerte Stadt. Mehr barrierefreie Wege, bessere Mobilität, modernisierte Sportstätten und ein neues, nachhaltiges Quartier mit bezahlbarem Wohnraum für tausende Menschen. Die Spiele hinterlassen keinen Stillstand – sondern echten Fortschritt. Eine Win-Win-Situation für Deutschland, Hamburg, seine Bürgerinnen und Bürger – und für die Athletinnen und Athleten aus aller Welt.

Auch beim Thema Klimaschutz setzt Hamburg Maßstäbe – als weltoffene Metropole und „Tor zur Welt“, als die Hamburg international wahrgenommen wird: kurze Wege, konsequente Nutzung von ÖPNV, Fahrrad und Fußverkehr sowie ein klarer Fokus auf klimaneutrale beziehungsweise klimapositive Olympische und Paralympische Spiele. Nachhaltigkeit ist hier kein Schlagwort, sondern gelebtes Prinzip – getragen von einer Stadt, die seit jeher Menschen, Ideen und Kulturen miteinander verbindet.

Und vielleicht das Wichtigste: Diese Olympischen und Paralympischen Spiele wären für alle da. Mit Public Viewings in allen Bezirken, Mitmach-Angeboten und einer Stadt, die sich als offene Bühne für die Welt versteht – ganz im Sinne dieser Rolle als „Tor zur Welt“. Olympia und Paralympics in Hamburg bedeuten nicht nur Spitzensport, sondern Gemeinschaft, Begeisterung und echte Teilhabe – für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Gäste und Athletinnen und Athleten aus aller Welt.

Hamburg hat die Chance, Olympia neu zu denken: kompakt, nachhaltig, wirtschaftlich solide – und spektakulär wie nie zuvor.

Die kürzesten Wege. Die größten Momente. Die Spiele einer ganzen Stadt – das sind die Olympischen Spiele in Hamburg.

Politische Werbung:

Sponsor ist die Freie und Hansestadt Hamburg: Die Anzeige steht in Verbindung mit dem Bürgerschaftsreferendum am 31.05.2026 zur geplanten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ab 2036.

Vollständige Transparenzinformationen:

hamburg-activecity.de/olympia-transparenz