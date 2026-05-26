Hamburg 2040: Was bleibt, wenn das Feuer erloschen ist?

Es ist ein regnerischer Dienstagmorgen im Frühjahr 2040. Vor einer Sporthalle irgendwo in Hamburg-Eimsbüttel hält ein Bus. Die Türen fahren lautlos auf, eine Rampe senkt sich automatisch ab. Ein Junge im Rollstuhl rollt ohne Hilfe hinein, zwei Schülerinnen mit Sporttaschen laufen lachend hinterher. Vor dem Eingang stehen Fahrräder in langen Reihen.

Die Halle sieht anders aus, als viele Hamburger Sporthallen früher aussahen.

Wo einst flackernde Neonröhren und marode Umkleiden den Alltag bestimmten, fällt heute Tageslicht durch große Fensterfronten. Der Boden ist gelenkschonend, digitale Anzeigen helfen Schulen und Vereinen bei der Hallennutzung, energiesparende Lüftungssysteme sorgen für gute Luft. Neben dem Spielfeld gibt es barrierefreie Umkleiden und breite Zugänge, auf denen Kinder mit und ohne Einschränkungen selbstverständlich gemeinsam Sport treiben.

Für die Elfjährige, die heute hier trainiert, ist das nichts Besonderes. Sie kennt Hamburg nicht anders.

Aber ihre Eltern erinnern sich noch daran, wie oft früher Hallenzeiten fehlten, Sportplätze gesperrt waren oder Schwimmkurse monatelange Wartelisten hatten. Und genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Bedeutung Olympischer und Paralympischer Spiele für Hamburg: nicht im Spektakel einiger Sommerwochen, sondern in dem, was Jahrzehnte später Teil des Alltags geworden ist.

Mediaserver hamburg/Christian Brandes

Denn diese Bewerbung erzählt bewusst eine andere Geschichte als viele Olympia-Projekte der Vergangenheit. Keine gigantischen Neubauten nur für ein Event. Keine leeren Arenen nach dem Schlussapplaus. Stattdessen verfolgt Hamburg ein anderes Prinzip: Bestehendes nutzen, sinnvoll ergänzen und dauerhaft profitieren. Der Großteil der Wettkampfstätten existiert bereits heute, weitere Anlagen würden temporär errichtet – ohne Prestigeprojekte, die später niemand braucht.

Wer durch Hamburg fährt, könnte diese Veränderungen überall spüren.

Im Volkspark sind moderne Trainingsstätten längst Alltag für Vereine und Schulen geworden. In Eimsbüttel profitieren Breitensportler von sanierten Anlagen, deren Ausbau ursprünglich im Zuge der Spiele angestoßen wurde. In Bergedorf und Harburg wurden Sportangebote verbessert und Wege modernisiert. Olympia wäre hier kein Fremdkörper – sondern ein Beschleuniger dessen gewesen, was Hamburg ohnehin dringend braucht: bessere Infrastruktur direkt vor der Haustür.

Besonders sichtbar würde das für Kinder und Jugendliche. Hamburg verfolgt die Idee einer „Olympischen Generation“ – einer Generation, die mit mehr Bewegung, mehr Teamgeist und besseren Sportmöglichkeiten aufwächst. Mehr Sport und Bewegung in Schulen, bessere Schwimmförderung und eine engere Verzahnung zwischen Schulen und Vereinen: Das klingt zunächst nach Sportpolitik. In Wahrheit geht es um Gesundheit, Gemeinschaft und bessere Chancen.

Denn in einer Zeit, in der Bewegungsmangel, psychische Belastungen und soziale Isolation bei jungen Menschen wachsen, wird jede funktionierende Sporthalle plötzlich zu etwas viel Größerem: zu Prävention. Zu Begegnung. Zu gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Und Hamburg würde sich nicht nur sportlich verändern.

Mediaserver Hamburg/Lukas Kapfer

Wer 2040 durch die Stadt fährt, könnte schneller ans Ziel kommen – auf besseren Radwegen, mit moderneren Schnellbahnverbindungen und barrierefreien Zugängen. Projekte wie U5 oder neue Mobilitätsachsen würden nicht für Olympia entstehen, sondern durch Olympia schneller Realität werden.

Auch in Bahrenfeld würde sich zeigen, was langfristig gemeint ist. Dort, wo während der Spiele das Olympische und Paralympische Dorf entstehen könnte, wäre längst ein lebendiges Quartier gewachsen – eingebettet in die Science City, mit bezahlbarem Wohnraum und hoher Barrierefreiheit.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke dieser Bewerbung: Olympia wäre nicht das Ziel. Das Ziel wäre ein Hamburg, das 2040 sportlicher, gesünder, inklusiver und lebenswerter ist als heute.

Und vielleicht würde das elfjährige Mädchen aus Niendorf irgendwann gefragt werden, warum ihre Stadt so viele gute Sportmöglichkeiten hat und warum Menschen hier selbstverständlich gemeinsam Sport treiben – unabhängig von Alter, Herkunft oder Einschränkungen.

Vielleicht würde sie dann einfach antworten:

„War das nicht schon immer so?“

Mediaserver hamburg/Christian Brandes

Politische Werbung:

Sponsor ist die Freie und Hansestadt Hamburg: Die Anzeige steht in Verbindung mit dem Bürgerschaftsreferendum am 31.05.2026 zur geplanten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ab 2036.

Vollständige Transparenzinformationen:

hamburg-activecity.de/olympia-transparenz