Großes Kino auf dem Eis: Holiday on Ice verzaubert Hamburg

Mit CINEMA OF DREAMS eröffnet HOLIDAY ON ICE ein neues Kapitel seiner spektakulären Bühnenshows und bringt die Magie des Films erstmals so eindrucksvoll auf das Eis wie nie zuvor. Vom 6. bis 8. Februar 2026 gastiert die Erfolgsproduktion in der Barclays Arena Hamburg – mit einer Inszenierung, die große Emotionen, packende Akrobatik und aufwendige Bühnenbilder zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis verbindet.



Inspiriert von ikonischen Hollywood-Genres entführt die Show das Publikum in eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und filmischer Bilder. 37 internationale Spitzenathlet:innen präsentieren Hochleistungs-Eiskunstlauf, dynamische Formationen und außergewöhnliche Akrobatikelemente. Modernste Bühnentechnik, eindrucksvolle Projektionen, Pyroeffekte und kunstvoll gefertigte Kostüme erschaffen eine Atmosphäre, die an große Blockbuster erinnert – nur dass sich die Action live auf dem Eis abspielt.

Im Zentrum der Erzählung steht die Geschichte dreier Freund:innen, die ein altes Kino wieder zum Leben erwecken und dort ihren ganz eigenen Film produzieren. Szene für Szene erleben die Zuschauer:innen, wie aus Traumsequenzen filmische Welten entstehen: glamourös, humorvoll, retro, futuristisch – jede Passage mit einer eigenen visuellen Identität und choreografischen Handschrift.



Ein besonderes Highlight für die Hamburger Shows liefert Max Giesinger, der als Special Guest am 06. Febrauar bei beiden Shows live dabei ist. Mit seiner klaren Stimme und der emotionalen Wirkung seiner Songs sorgt er für Gänsehautmomente und erweitert die Show um eine zusätzliche Ebene. Für ihn ist der Auftritt auf dem Eis eine Premiere – und zugleich ein einzigartiges Zusammenspiel von Musik und Bewegung, das so nur bei HOLIDAY ON ICE zu erleben ist.



Seit über 80 Jahren begeistert HOLIDAY ON ICE Millionen Menschen weltweit. CINEMA OF DREAMS zeigt eindrucksvoll, warum: Jede Szene ist präzise inszeniert, liebevoll ausgestaltet und technisch brillant umgesetzt. Die Show richtet sich an Familien, Filmfans, Kulturbegeisterte – kurz: an alle, die einen Abend voller Staunen, Emotionen und spektakulärer Live-Momente erleben möchten. Hamburg darf sich auf ein außergewöhnliches Event freuen, das das Genre Eisshow völlig neu definiert. Tickets sind ab 38,50 Euro erhältlich.

Zu den Tickets: https://www.eventim.de/noapp/artist/holiday-on-ice/3705032/?cityname=hamburg&affiliate=HDY&utm_source=mopo&utm_medium=SM&utm_campaign=mopo&utm_content=hamburg