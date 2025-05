Gewinne Tickets für das Halbfinale und Finale der Bitpanda Hamburg Open!

Tennisfans aufgepasst: Ein sportliches Highlight der Extraklasse erwartet euch in der Hansestadt – und ihr könnt live dabei sein! Gemeinsam mit Bitpanda, dem offiziellen Titelsponsor der Bitpanda Hamburg Open, verlost die MOPO 5×2 Eintrittskarten für das Halbfinale und 1×2 Eintrittskarten für den Finaltag des prestigeträchtigen Turniers am Hamburger Rothenbaum.

Vom 17. bis 24. Mai 2025 verwandelt sich der traditionsreiche Center Court wieder in eine der wichtigsten Sandplatz-Bühnen des internationalen Tenniskalenders. Und die diesjährige Auflage hat es in sich: Erstmals seit 2008 schlägt der aktuelle Weltranglistenerste Jannik Sinner in Hamburg auf! Damit ist garantiert: Wer am Rothenbaum zuschaut, erlebt Weltklasse-Tennis hautnah und auf allerhöchstem Niveau.

Doch das ist längst nicht alles. Neben Sinner treten auch viele weitere Stars der Tenniswelt in der Hansestadt an. Mit dabei sind unter anderem der italienische Sandplatz-Spezialist Lorenzo Musetti (Turniersieger 2022), der dänische Shootingstar und frischgebackene Barcelona-Champion Holger Rune, der mehrfach Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas sowie die beiden amerikanischen Topspieler Tommy Paul und Frances Tiafoe. Abgerundet wird das hochkarätige Teilnehmerfeld durch den ehemaligen Hamburg-Sieger Andrey Rublev.

Insgesamt dürfen sich die Besucher der Bitpanda Hamburg Open auf ein außergewöhnliches Feld freuen: Drei Spieler aus den Top 10 der ATP-Weltrangliste sowie 14 Top-30-Athleten kämpfen um den Titel am Rothenbaum – Spannung ist garantiert!

Jetzt mitmachen und Finaltickets sichern!

Für den Finaltag am Samstag, den 24. Mai 2025, haben wir mit Bitpanda ein exklusives Gewinnspiel ins Leben gerufen. Verlost werden 5×2 Tickets – ein einmaliges Erlebnis für alle Tennisbegeisterten. Seid live dabei, wenn die besten Spieler der Welt im Endspiel um den Titel kämpfen!

Bitpanda

Die Teilnahme ist ganz einfach: Registriert euch über diese Instagram-Seite (Teilnahmebedingungen). Die glücklichen Gewinner werden ab dem 14. Mai von Bitpanda persönlich benachrichtigt. Mitmachen lohnt sich – aber Achtung: Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.

Bitpanda – mehr als nur Krypto

Bitpanda ist nicht nur offizieller Titelsponsor der Hamburg Open, sondern auch ein starker Unterstützer des internationalen Spitzensports. Das Unternehmen, bekannt als eine der führenden europäischen Investmentplattformen, ist ebenfalls offizieller Partner der ATP Tour und Sponsor einiger der bekanntesten Gesichter des Tennissports: Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Dominic Thiem gehören ebenso dazu wie weltbekannte Fußballvereine wie Paris Saint-Germain, der FC Bayern München und der italienische Traditionsclub AC Milan.

Weltklasse Tennis sehen – jetzt Chance nutzen!

Verpasse nicht die Gelegenheit, Tennis auf höchstem Niveau live zu erleben. Ob als Geschenk für einen lieben Menschen oder als besonderes Erlebnis für dich selbst – die Bitpanda Hamburg Open 2025 versprechen große Emotionen, packende Ballwechsel und eine einzigartige Atmosphäre am Rothenbaum.

Jetzt mitmachen, registrieren und mit etwas Glück beim großen Finale dabei sein!