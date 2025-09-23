Gesundheit erleben – Präventionswochen der Asklepios Kliniken Hamburg

Gesundheit im Mittelpunkt: Zum Jubiläum von 20 Jahre Asklepios Hamburg stehen die Präventionswochen im Oktober 2025 ganz im Zeichen von Information, Austausch und Erlebnis.

An sieben unterschiedlichen Tagen präsentieren sieben Kliniken ein abwechslungsreiches Programm – von Fachvorträgen bis hin zu interaktiven Mitmachaktionen. Eine Gelegenheit, Gesundheit hautnah zu erleben und wertvolle Impulse für den Alltag mitzunehmen.

Das Programm reicht von praktischen Tipps wie ‚Was tun bei allergischen Reaktionen von Insektenstichen?‘, ‚Was bewirkt Prävention beim Thema Rauchen?‘ oder ‚Aufklärung über akute Augenprobleme‘ bis hin zu medizinischen Fachthemen wie ‚Hautpflege nach einer Strahlentherapie‘ oder ‚Behandlungsmöglichkeiten bei schwarzem und hellem Hautkrebs‘.

Sieben Tage, sieben Klinken, sieben Gesundheitswelten

Im Verlauf des Monats präsentiert jede Klinik ihren eigenen Schwerpunkt. Das Programm gestaltet jede Klinik individuell.

Klinik Thema Asklepios Klinik Barmbek Tumorfallkonferenz – eine Simulationsveranstaltung Asklepios Klinik Nord ZWISCHEN ILLUSION UND INNOVATION – Visuelle Phänomene treffen auf neueste Erkenntnisse der Augenheilkunde Asklepios Klinik Altona Bienen- und Wespenstichallergie – JETZT handeln und Gefahr fürs kommende Jahr bannen Asklepios Klinik St. Georg Hautkrebs: Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten Asklepios Klinik Wandsbek Gesund altern – moderne Prävention, die wirkt Asklepios Westklinikum Rückengesundheit stärken: Prävention und Behandlung von Wirbelgleiten Asklepios Klinikum Harburg Rauchen: Präventionsmaßnahmen

Die Veranstaltungsreihe zu den Präventionswochen startet in der Asklepios Klinik Barmbek: Vor Ort können Besucherinnen und Besucher an einer simulierten Tumorkonferenz teilnehmen – und miterleben, wie Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen gemeinsam über einen Behandlungsfall diskutieren.

Das vollständige Programm mit allen Details, Veranstaltungsorten und Zeiten finden Sie hier.

Gemeinsam für ein gesundes Hamburg

Gesundheit ist weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit – auch Vorbeugung spielt eine entscheidende Rolle. Die Präventionswochen der Asklepios Kliniken Hamburg möchten dazu beitragen, die Menschen in der Stadt für einen achtsamen Umgang mit der eigenen Gesundheit zu sensibilisieren: durch Bewegung, ausgewogene Ernährung oder bewusste Pausen im Alltag. Gleichzeitig richten sich die Veranstaltungen an Betroffene und ihre Angehörigen, die hier aktuelle Informationen aus erster Hand, neueste Forschungsergebnisse sowie fachkundige Beratung und Austausch erhalten.

Prävention erleben – an vielfältigen Orten

Ob online, in den Kliniken oder an ausgewählten Orten wie dem Museum der Illusionen – die Präventionswochen der Asklepios Kliniken Hamburg machen Gesundheit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebbar.