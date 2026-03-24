Frühlingsprogramm im QUARREE Wandsbek verbindet Familienerlebnis und Ostershopping

Vom 16. März bis zum 4. April 2026 wird es im QUARREE Wandsbek frühlingshaft, kreativ und bunt. Unter dem Motto „Alles für dein Osterfest“ verbindet das Center kreative Mitmachaktionen, Kooperationen mit lokalen Schulen und Kitas sowie familienfreundliche Erlebnisangebote zu einer lebendigen Osterkampagne im Stadtteil. Ein weiterer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag am 29. März.

XXL-Osterduell als zentrales Highlight

Im Mittelpunkt der Kampagne steht das „XXL-Osterduell“. 14 Schulklassen und Kita-Gruppen aus der Umgebung haben in gemeinsamer Gruppenarbeit großformatige Ostereier gestaltet und dabei ihre ganz eigenen kreativen Ideen umgesetzt. Die farbenfrohen Kunstwerke werden vom März bis zum 4. April im QUARREE ausgestellt und in die frühlingshafte Centerdekoration integriert. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, vor Ort für ihr Lieblings-Osterei abzustimmen. Im Mittelpunkt steht dabei die kreative Idee und die Freude am Mitmachen.

Die teilnehmenden Gruppen dürfen sich über attraktive Preise zur Unterstützung ihrer Klassen und Kitakassen freuen. Auch die abstimmenden Besucherinnen und Besucher haben die Chance, Centergutscheine zu gewinnen.

„Ostern ist für viele Familien eine besondere Zeit, die man gerne gemeinsam erlebt. Genau dafür möchten wir im QUARREE einen passenden Rahmen schaffen“, sagt Center Manager Adel Kachroudi. „Dass so viele Schulen und Kitas aus der Umgebung beim XXL-Osterduell mitmachen, freut uns besonders. Die kreativen Ostereier bringen nicht nur Farbe ins Center, sondern zeigen auch, wie lebendig die Verbindung zwischen dem QUARREE und dem Stadtteil ist.“

Wochenendaktionen für Familien und Kinder

Ergänzt wird das XXL-Osterduell durch ein abwechslungsreiches Osterprogramm an den Wochenenden. Kreative Mitmachaktionen laden Kinder dazu ein, selbst aktiv zu werden – etwa beim Gestalten von Gelkerzen, beim Basteln von Hasen- und Kükennestern oder bei weiteren saisonalen Kreativangeboten.

Das Osterprogramm im Überblick

Ausstellung XXL-Osterduell

16. März bis 4. April 2026, täglich von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 21. März | 12 – 18 Uhr

Der Osterhase besucht das Center und verteilt kleine Give-aways

Kreativstation für Kinder im Lichthof: Gelkerzen und Frühlingsanhänger gestalten

Samstag, 28. März | 12 – 18 Uhr

Der Osterhase besucht das Center und verteilt kleine Überraschungen

Kreativstation für Kinder im Lichthof: Hasen- und Kükennester gestalten

Auftritt der Band „Boom Drives Crazy“ von 12 – 17 Uhr

Sonntag, 29. März | Verkaufsoffener Sonntag von 13 – 18 Uhr

Alles Geschäfte und Gastronomien sind geöffnet

Der Osterhase besucht das Center und verteilt kleine Aufmerksamkeiten

Bastelaktion und Kinderschminken

Samstag, 4. April | 12 – 17 Uhr

Der Osterhase besucht das Center und verteilt kleine Überraschungen

Kreativstation für Kinder im Lichthof

Begleitet wird die Osterzeit von einer aufwendig gestalteten, frühlingshaften Dekoration im gesamten Center. Große Osterelemente, farbenfrohe Frühlingsmotive und liebevoll gestaltete Details schaffen eine besondere Atmosphäre und laden Besucherinnen und Besucher an vielen Stellen im Center zu fröhlichen Selfie-Momenten ein. Saisonale Verkaufsstände ergänzen das Angebot: Ein Aktionsstand von BUDNI sowie der traditionelle Schmalzkuchenstand von Fred Eick sorgen zusätzlich für österliche Genussmomente während des Ostershoppings. Beide Stände sind vom 16. März bis zum 4. April täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Schmalzkuchenstand von Fred Eick bleibt sogar bis zum 10. April im Center.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.quarree.de.