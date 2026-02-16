Firmen laufen gemeinsam ins Volksparkstadion: B2Run Hamburg 2026

Bewegung verbindet – besonders dann, wenn man sie gemeinsam erlebt. Genau darauf setzt der B2Run Hamburg: Der Firmenlauf bringt Unternehmen aus der Region zusammen und bietet die Gelegenheit, den Feierabend aktiv zu gestalten und als Team etwas außerhalb des gewohnten Arbeitsalltags zu unternehmen.

Das Event richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Institutionen jeder Größe und spricht Teilnehmende unabhängig vom sportlichen Niveau an. Gelaufen oder gewalkt wird im eigenen Tempo – nicht Bestzeiten stehen im Fokus, sondern das gemeinsame Unterwegssein. Genau das macht den Firmenlauf zu einem beliebten Teamevent, bei dem Kolleginnen und Kollegen Bewegung als gemeinschaftliche Aktivität erleben.

Stephan Schütze

Die rund fünf Kilometer lange Strecke führt durch den Altonaer Volkspark. Ziel ist das Volksparkstadion, das dem Lauf einen besonderen Rahmen gibt. Hier kommen die Teams an, beenden den Lauf Seite an Seite und teilen den gemeinsamen Zielmoment.

Der B2Run Hamburg steht für Teamgeist und Motivation. Auszubildende, Fachkräfte und Führungskräfte gehen gemeinsam an den Start, unterstützen sich gegenseitig und kommen zusammen ins Ziel. Für viele Unternehmen ist der Lauf deshalb mehr als eine sportliche Veranstaltung: Er stärkt den Zusammenhalt, fördert Austausch über Abteilungsgrenzen hinweg und setzt einen positiven Impuls für Gesundheit und Bewegung im Arbeitsalltag.

Stephan Schuetze

Wer möchte, kann den Lauf zudem mit gesellschaftlichem Engagement verbinden. Als Charity-Starter unterstützen Teilnehmende mit einem Aufpreis von 5 Euro pro Startplatz Trinkwasserprojekte der Stiftung Menschen für Menschen in ländlichen Regionen Äthiopiens. Zusätzlich wird pro angemeldetem Team ein Baum gepflanzt.

Der B2Run Hamburg findet am 25. August 2026 statt und lädt Unternehmen ein, den Firmenlauf als gemeinsames Sommerhighlight zu nutzen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: www.b2run.de/hamburg