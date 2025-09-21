Film ab: HOLIDAY ON ICE bringt CINEMA OF DREAMS nach Hamburg

Hamburg darf sich auf großes Kino auf dem Eis freuen. Ab November 2025 geht HOLIDAY ON ICE mit seiner neuen Produktion CINEMA OF DREAMS auf Deutschlandtour – und vom 6. bis 8. Februar 2026 kommt das Spektakel in die Barclays Arena.

Kino-Magie auf dem Eis

Mit CINEMA OF DREAMS schreibt HOLIDAY ON ICE das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Die Show erzählt die Geschichte von drei Freunden, die ein altes Kino wieder zum Leben erwecken. Was auf der Leinwand stehen könnte, entfaltet sich hier live auf dem Eis: Freundschaft, Fantasie und der Mut, Träume zu verwirklichen.

Die Zuschauer:innen erleben dabei ganze Filmgenres in Bewegung: von Retro über Glamour bis zu schillernder Science-Fiction. Szene für Szene wird die Eisfläche zur Kinoleinwand. Das Publikum taucht in Welten voller Illusion, Musik und Emotion ein – in ein Live-Erlebnis, das wie ein Lieblingsfilm wirkt.

Blockbuster-Atmosphäre

Wie ein Blockbuster lebt auch CINEMA OF DREAMS von starken Bildern, kunstvollen Kostümen, großen Emotionen und einem Soundtrack voller Gänsehaut. Kraftvolle Pop- und Rocksongs, gefühlvolle Balladen und cineastische Klangwelten tragen durch die Inszenierung und machen jede Szene einzigartig. So entsteht ein Live-Erlebnis auf dem Eis, das temporeich, bildgewaltig und emotional überrascht.

Im Zentrum stehen 37 internationale Spitzensportler:innen, die mit technischer Präzision, tänzerischer Ausdruckskraft und akrobatischer Energie das Eis zum Beben bringen. HOLIDAY ON ICE verbindet seit über acht Jahrzehnten Sport, Kunst und Show – und setzt diese Tradition auch mit CINEMA OF DREAMS fort.

HOLIDAY ON ICE

Ein Star-Gast in Hamburg: Max Giesinger

Ein besonderes Highlight in Hamburg ist der Auftritt von Max Giesinger als Gaststar. Mit Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ hat sich der Singer-Songwriter längst in die Herzen seines Publikums gesungen – nun bringt er seine Songs gemeinsam mit den Skater:innen von HOLIDAY ON ICE auf die Eisfläche. Am Premierentag, dem 6. Februar 2026, steht Giesinger in beiden Shows (16:00 Uhr & 19:30 Uhr) live auf dem Eis und sorgt mit zwei Songs für emotionale Momente. „Ich stand schon auf so einigen Bühnen – aber das hier ist neu für mich und eine ganz besondere Erfahrung“, sagt er. „Ich mag’s, wenn man etwas zum ersten Mal macht – das ist immer aufregend.“

Weltklasse-Kreativteam

Für die neue Show hat Produzent Peter O’Keeffe ein internationales Kreativ- und Produktionsteam versammelt. Creative Director ist Kim Gavin, der bereits Shows für Adele und Robbie Williams inszenierte. An seiner Seite arbeiten Choreograf Adam Blake (Frozen, 100 Years of Magic), Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Angelina Jolie) und die Emmy-ausgezeichnete Bühnenbildnerin Misty Buckley. Gemeinsam erschaffen sie eine atmosphärische Welt, die Kinoästhetik mit Eiskunstlauf verbindet.

Wenn CINEMA OF DREAMS im Februar in Hamburg gastiert, verwandelt sich die Barclays Arena in einen Kinosaal auf Kufen. Das Publikum darf sich auf ein Spektakel freuen, das Bewegung, Musik und Emotionen verbindet – und in dem die Magie des Kinos live auf dem Eis spürbar wird.

Showzeiten Barclays Arena Hamburg

Tickets gibt es schon jetzt hier zu kaufen!

06.02.2026 – Fr: 16:00 & 19:30 Uhr – beide Shows mit Stargast Max Giesinger

07.02.2026 – Sa: 13:00, 16:30 & 20:00 Uhr

08.02.2026 – So: 13:00 & 16:30 Uhr