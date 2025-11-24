Erlebe Europas beliebteste Pferdeshow „CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“ live

Ab Oktober 2025 präsentiert CAVALLUNA eine spektakuläre neue Show, die das Publikum in geheimnisvolle Welten eintauchen lässt und eine magisch-fantastische Geschichte erzählt. Die rund 500.000 Zuschauer, die auf der achtmonatigen Tour erwartet werden, dürfen sich auf grandiose Showeffekte, mitreißende Choreografien und vor allem 56 wunderschöne Pferde freuen. Jung und Alt werden für zwei Stunden von überirdischen Wesen und einem herzergreifenden Abenteuer verzaubert.

Erzählt wird in „Tor zur Anderswelt“ die mystische Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die über die magische Gabe verfügt, Zeichnungen Wirklichkeit werden zu lassen und mit ihnen Gutes zu tun. Als sie jedoch aus ihrem Heimatdorf verbannt wird und sich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere Welt begeben muss, gerät sie in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters und seiner Nichte. Die beiden verfolgen einen düsteren Plan und versuchen, Meerin für ihre Zwecke zu missbrauchen. Auf ihrer Reise muss sie nicht nur gegen die dunklen Mächte, sondern vor allem auch gegen ihre inneren Schatten kämpfen – denn nur das Vertrauen in sich selbst kann ihr ihre verloren geglaubte Magie zurückbringen. Dabei beginnen die Grenzen zwischen den Welten, zwischen Gut und Böse zu verschwimmen. Wird Meerin es schaffen, das Tor zur Anderswelt zu durchschreiten und das Schicksal noch einmal zu wenden?

Eine fesselnde Geschichte für die ganze Familie.

„CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“ ist nicht nur eine Pferdeshow, sondern ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie, das mit einer fesselnden Geschichte, mitreißender Musik und einem beeindruckenden Bühnenbild aufwartet. Ein internationales Tanzensemble komplettiert die imposanten Schaubilder der talentierten Pferde und Reiter, die aus ganz Europa stammen. Mit an Bord sind unter anderem stolze Lusitanos aus Portugal und zuckersüße Miniponys von der Insel Ischia. Eine spektakuläre Ungarische Post, waghalsiges Trickreiten und tief berührende Freiheitsdressuren runden das Programm ab. Bekannte Publikumslieblinge wie Bartolo Messina und Kenzie Dysli beeindrucken ebenso wie neue Gesichter – zum Beispiel das Ausnahmetalent Rudj Bellini aus Italien.

Entworfen wird die Show vom langjährigen CAVALLUNA-Kreativteam, das das Publikum seit vielen Jahren regelmäßig mit grandiosen Kreationen verzaubert. Erfolgsregisseur Klaus Hillebrecht übernimmt dabei sowohl die künstlerische Leitung als auch die Musikkomposition. Unterstützt wird er von dem erfahrenen Produzenten Andreas Eckert und von hochtalentierten Choreografen, die sowohl die Pferde als auch die Tänzer und Akrobaten eindrucksvoll inszenieren.

Das beeindruckende Bühnenbild versetzt in Staunen.

Die Tour gastiert von Oktober 2025 bis Juni 2026 in über 30 Städten in Europa.

In Hamburg ist CAVALLUNA an folgenden Tagen zu sehen:

Samstag, 10.01.2026, 14 Uhr und 19 Uhr

Sonntag, 11.01.2026, 13 Uhr und 17.30 Uhr

Informationen und Tickets zur Show unter www.cavalluna.com/tickets und unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen). Mehr Informationen und Einblicke in die Show gibt es auch auf Instagram.