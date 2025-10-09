Erkältungszeit in Hamburg: Die natürliche Kraft des echten Manuka-Honigs

Die ersten nasskalten Tage sind da – und mit ihnen die Erkältungszeit. Viele Hamburgerinnen und Hamburger greifen jetzt zu natürlichen Mitteln, um ihr Immunsystem zu stärken. Ein Produkt rückt dabei immer stärker in den Fokus: echter Manuka Honig aus Neuseeland.

Doch was viele nicht wissen: Rund 70 Prozent des weltweit gehandelten Manuka-Honigs sind Fälschungen. Wer seine Gesundheit unterstützen möchte, sollte deshalb genau hinschauen. Ein Hamburger Familienunternehmen zeigt, wie man den Unterschied erkennt.

Ein Honig wie kein anderer

Manuka Honig ist nicht mit herkömmlichem Blütenhonig zu vergleichen. Sein Geheimnis liegt in einem Inhaltsstoff namens Methylglyoxal (MGO), der für die besonderen antibakteriellen Eigenschaften verantwortlich ist. Je höher der MGO-Wert, desto stärker die Wirkung – und desto seltener ist der Honig.

Maorika Manuka Honig MGO 550+ gehört zu den Premiumsorten. Er ist cremig, aromatisch und vor allem eines: naturbelassen. Jede Charge wird direkt in Neuseeland geerntet, nach Deutschland importiert und hier im Labor geprüft. So wissen Verbraucherinnen und Verbraucher genau, was im Glas steckt – ein authentisches Naturprodukt ohne Zusätze.

Von Hamburg in die Welt – und zurück ins Glas

Hinter Maorika steht eine Hamburger Familie, die seit Jahren eng mit Imkern in Neuseeland zusammenarbeitet. Die Reise des Honigs beginnt also am anderen Ende der Welt, doch erst in Deutschland wird er in Gläser abgefüllt und kontrolliert. Diese Mischung aus internationaler Herkunft und lokaler Sorgfalt macht Maorika einzigartig: ein Stück neuseeländische Natur, veredelt mit hanseatischer Qualitätskontrolle.

Mehr als nur ein Süßungsmittel

Viele Kundinnen nutzen Maorika Honig nicht nur zum Süßen von Tee, sondern ganz bewusst zur Unterstützung in der Erkältungszeit. Ein Löffel am Morgen, ein kleiner Zusatz im heißen Wasser oder einfach pur – der kräftige Geschmack ist ebenso besonders wie das Gefühl, dem Körper etwas Gutes zu tun.

Ein Glas voller Vertrauen

In Zeiten, in denen immer mehr Menschen auf ihre Gesundheit achten, gewinnt echter Manuka Honig an Bedeutung. Maorika verbindet die Naturkraft Neuseelands mit hanseatischer Sorgfalt – ein Produkt, das hält, was es verspricht. Wer ihn einmal probiert hat, spürt schnell den Unterschied: kräftig im Geschmack, authentisch in der Herkunft und geprüft bis ins Detail.

Gerade jetzt, wo Erkältungen wieder auf dem Vormarsch sind, vertrauen viele Hamburgerinnen und Hamburger auf dieses Glas Natur.