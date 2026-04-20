Ein Festival für alle – und ganz Hamburg ist mittendrin

Stell dir vor, du gehst an einem Sommerabend an die Alster – und plötzlich ist da nicht nur dein Hamburg. Sondern die ganze Welt. Sport, Musik, Emotionen. Menschen aus allen Kontinenten. Und du bist mittendrin. Genau das ist die Idee hinter den Olympischen und Paralympischen Spielen in Hamburg: kein abgeschottetes Mega-Event, sondern ein echtes Festival für alle.

Denn diese Spiele kommen nicht irgendwo hin. Sie kommen in die Stadt – und zu den Menschen. Die Binnenalster wird zur spektakulären Bühne, das Heiligengeistfeld zur Action-Arena, der Rothenbaum zum internationalen Tennis-Hotspot. Hamburg selbst wird zur Kulisse. Und damit zum Erlebnis für alle, die hier leben.

Das Besondere: Alles ist nah. Rund 85 Prozent der Sportstätten liegen in einem Radius von nur sieben Kilometern, viele sind zuschauerfreundlich sogar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Konkret bedeutet das: kein stundenlanges Pendeln, kein Verkehrschaos, sondern kurze Wege, echte Atmosphäre und ein Gefühl, das man sonst nur aus dem Stadion kennt: mittendrin statt nur dabei.

Neuland Concerts GmbH

Und dieses Festival soll wirklich für alle zugänglich sein. Geplant sind eine Millionen günstige Tickets – und weitere kostenlose Tickets, damit möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger live dabei sein können. Gleichzeitig wird es in allen Bezirken Public Viewings, Mitmachaktionen und Events geben. Olympia findet nicht nur an den Sportstätten statt, sondern in der ganzen Stadt.

Doch die Spiele sind mehr als nur zwei Wochen Ausnahmezustand. Sie sind ein Invest in Hamburgs Zukunft. Rund 76 Prozent der Sportstätten sind bereits vorhanden, der Rest wird temporär gebaut und später weitergenutzt. Das bedeutet: keine teuren Prestige-Bauten, sondern nachhaltige Lösungen, die bleiben. Skateanlagen, Sportflächen, Turngeräte oder Infrastruktur werden nach den Spielen von Vereinen, Schulen und der Stadt können weiter genutzt werden. Ein Invest, das sinnvoll ist. Denn es ist auch eine Investition in unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen.

Auch beim Thema Mobilität setzt Hamburg neue Maßstäbe: 100 Prozent Fokus auf Bus, Bahn, Fahrrad und Fußwege. Die Spiele beschleunigen den Ausbau von S- und U-Bahn, vom Hauptbahnhof, Radwegen und modernen Mobilitätslösungen – und machen die Stadt langfristig schneller, sauberer und lebenswerter.

Und dann ist da noch das Olympische Dorf in Bahrenfeld. Was als Unterkunft für Athletinnen und Athleten geplant ist, wird danach zu einem neuen, lebendigen Stadtteil mit bezahlbarem Wohnraum für tausende Menschen und viel Grün, Sport und sozialem Leben.

Auch wirtschaftlich bringt das Event echten Rückenwind: Neue Jobs, Aufträge für Hamburger Unternehmen und internationale Aufmerksamkeit für die Stadt. Studien zeigen: Solche Spiele stärken langfristig Wirtschaft, Tourismus und Standortattraktivität.

Und vielleicht am wichtigsten: Olympia bringt Menschen zusammen. Über alle Grenzen hinweg. Über Generationen hinweg. Sport wird zum gemeinsamen Erlebnis, egal ob im Stadion, beim Public Viewing oder auf dem Bolzplatz um die Ecke.

Hamburg hätte die Chance, Gastgeber für das größte Fest der Welt zu sein.

Ein Fest, das bleibt. Ein Fest, das verbindet.

Politische Werbung:

Sponsor ist die Freie und Hansestadt Hamburg: Die Anzeige steht in Verbindung mit dem Bürgerschaftsreferendum am 31.05.2026 zur geplanten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ab 2036.

Vollständige Transparenzinformationen:

hamburg-activecity.de/olympia-transparenz