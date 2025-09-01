Digital verkaufen leicht gemacht mit Kleinanzeigen PRO

Ob kleiner Handwerksbetrieb, kreatives Möbelgeschäft oder engagierter Fahrradhändler:innen – im Großraum Hamburg sind täglich unzählige Selbstständige und Dienstleistende damit beschäftigt, ihre Produkte an den Markt zu bringen. Dabei zählt vor allem eines: gesehen werden – und das möglichst ohne großen Aufwand. Genau hier setzt Kleinanzeigen PRO an. Es vereinfacht den Verkaufsprozess und schafft damit mehr Zeit für das Kerngeschäft.

Wer seine Produkte oder Dienstleistungen online anbietet, steht oft vor denselben Herausforderungen: Wie hebe ich mich von der Masse ab? Wie viel Zeit kostet mich die Pflege meiner Anzeigen? Und wie baue ich online Vertrauen zu meinen Kund:innen auf, auch ohne ein großes Marketingteam im Hintergrund zu beschäftigen?

Eine professionelle Unternehmensseite schafft Vertrauen

Die Lösung ist simpel: Kleinanzeigen PRO hilft Unternehmen, Selbstständigen und Dienstleistende nicht nur effizienter, sondern auch professioneller zu verkaufen. Der Einstieg ist auch ohne Vorkenntnisse ganz einfach: kostenlos bei kleinanzeigen.de gewerblich registrieren, eines der drei PRO Pakete auswählen, die eigenen Anzeigen optimieren und so die Reichweite steigern. Interessierte können zwischen drei verschiedenen Paketen wählen: Basic, Power und Premium. Die Preise variieren je nach Anzeigenvolumen und starten bei 35 Euro pro Monat.

Kleinanzeigen PRO macht online verkaufen einfach und effizient. Getty Kleinanzeigen PRO macht online verkaufen einfach und effizient.

Ein zentraler Vorteil: Kleinanzeigen PRO-Kund:innen können auf einer professionellen Unternehmensseite ihr Logo, Kontaktdaten, rechtliche Angaben und mehr präsentieren. Zudem erhalten Sie eine eigene Kleinanzeigen PRO URL für bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen. Wer etwa als Fahrradhändler in Ottensen oder als Handwerksbetrieb in Wilhelmsburg mit seinem Logo und einer einheitlichen Markenoptik auftritt, wird nicht nur schneller gefunden, sondern auch als seriöser Anbieter wahrgenommen. Das schafft Vertrauen bei den potenziellen Kund:innen.

Effizient und einfach zu bedienen

Doch nicht nur die Optik stimmt. Die Plattform bietet praktische und effiziente Tools, die leicht zu bedienen sind. Wer beispielsweise häufig ähnliche Produkte anbietet, profitiert von der Vorlagenfunktion, mit der Anzeigen in Sekundenschnelle dupliziert und angepasst werden können. Ein echter Vorteil für alle, die im Tagesgeschäft ohnehin schon wenig Zeit für Marketing haben.

Alle eingestellten Anzeigen haben eine unbegrenzte Laufzeit und werden automatisch einmal im Monat hochgeschoben, sodass sie wieder gut sichtbar am Anfang der Suchergebnisliste stehen. Zusätzlich können sich Unternehmen bei Kleinanzeigen PRO Power und Premium eine ihrer Anzeigen als Top-Anzeige auswählen, die dauerhaft an erster oder zweiter Position rotiert, um auf den ersten Blick gesehen zu werden.

Die monatliche Anzeigenstatistik gibt einen guten Überblick darüber, welche Anzeigen gut ankommen und welche eher weniger Aufmerksamkeit bekommen. Unternehmen können auf einen Blick erkennen, wie viele Anfragen gestellt wurden, wie oft das Angebot gemerkt oder geteilt wurde, wie viele Follower sie haben und wie oft ihre Unternehmensseite aufgerufen wurde.

Mit Kleinanzeigen PRO wird der Verkauf online zum Kinderspiel. Getty

Kleinanzeigen PRO bietet für jeden das richtige Paket

Mit verschiedenen Paketen – vom günstigen Einstieg bis zum Premium-Auftritt – können Unternehmen selbst bestimmen, wie stark sie in den Suchergebnissen hervorstechen wollen. Wer ein höheres Paket bucht, profitiert von zusätzlichen Top-Anzeigen, werbefreien Anzeigen und einem individualisierbaren Unternehmensprofil. PRO Power-Kund:innen können 1x im Monat eine Mitteilung an alle ihre Follower senden und über aktuelle Aktionen, Preissenkungen oder neue Anzeigen informieren. So gelangen die wichtigen Informationen ohne Umwege direkt an die richtige Zielgruppe.

Über 40.000 Unternehmen deutschlandweit nutzen die Lösung bereits. Für viele ist es der erste Schritt in eine strukturierte, digitale Vermarktung – ganz ohne Agentur oder große Investition. Mehr Informationen und alle Pakete gibt es unter www.themen.kleinanzeigen.de/pro-infopoint/