Die HolstenTherme – Willkommen im Urlaub

Tasche packen und raus: Für ein paar Stunden, für einen Tag – oder zwei. Das Ziel: Ein Ort, an dem wir eintauchen können, untertauchen, uns treiben lassen … In der HolstenTherme wird aus einer kleinen Auszeit Urlaub. Für alle, die sich nicht nur irgendwohin träumen, sondern mal ganz weit weg fühlen wollen. Kleine, Große, Sportbegeisterte, Genießer – unter Palmen und bei tropischen 32°C Luft- und Wassertemperatur zählt nur noch das Hier und Jetzt.

In der HolstenTherme finden alle ihr Glück, die Wasser in jeder Form, von oben und unten, mal laut, mal leise lieben! Es plä̈tschert und blubbert in der WasserWelt, hier wird gebadet, geschwommen, geplanscht in einer paradiesischen Landschaft zwischen meterhohem Bambus. Südseegefühle in der neuen ParadiesInsel, rasante Kurven auf zwei Riesenrutschen, schwerelose Entspannung im SoleRelaxpool, sportliches Bahnenziehen im Sportbecken oder Schwimmen und Relaxen unter freiem Himmel im Palmengarten – jeder genießt seinen Urlaub, wie er mag.

Auf der SaunaWeltreise entspannen die Besucher in einer liebevoll und authentisch eingerichteten Wohlfühlwelt: Aus Tausendundeiner Nacht über Afrika und Japan bis in den Himalaya, immer begleitet von wunderbaren Düften, Farben und Stimmungen. Eine Reise – unendliche Entspannung. In der exklusiven orientalischen Verwöhnoase La Mamounia erwarten pflegende Wohlfühl-Rituale in wohltuend ruhiger Atmosphäre. Spannende Aufgussvariationen setzen erlebnisreiche Highlights auf der SaunaWeltreise!

Entspannung oder Abenteuer: Urlaub für die ganze Familie in der HolstenTherme. HolstenTherme Entspannung oder Abenteuer: Urlaub für die ganze Familie in der HolstenTherme.

Gerade unter der Woche genießen Kurzurlauber in der HolstenTherme eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag! Besondere Ruhe und Entspannung… so wird der Werktag zum Urlaubstag! Ein Upgrade zur Wohlfühlzeit – Eine Massage im WellnessStudio: Kräftige Massagen und sanfte Berührungen bringen den Körper wieder ins Gleichgewicht und machen den Kopf frei. Eine Wohltat für Rücken und Nacken, duftende Öle, die ursprüngliche Kraft warmer Lavasteine … Egal, ob kurzes Wohlfühlglück oder ausgiebige Luxuszeit – das Team im WellnessStudio weiß genau, welches Verwöhnprogramm den Aufenthalt in der HolstenTherme perfekt macht.

Und wenn ein Tag Urlaub nicht ausreicht, dann übernachten Sie im 4-Sterne The Great North HolstenTherme ResortHotel. Hier finden Sie britische Tradition und nordische Gelassenheit. Wählen Sie aus einem der 63 Traveller Rooms, Great Rooms, Club Rooms und Family Rooms für Ihre unvergessliche Übernachtung. Bei jedem Aufenthalt ohne Aufpreis inkludiert: zwei erholsame Stunden in der WasserWelt der HolstenTherme, die Nutzung des FitnessStudios und das sagenhafte Frühstück im Breakfast Club. Übernachten, feiern, tagen, schlemmen und freuen. Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt. Das wird great!

Mehr Informationen unter holstentherme.de und thegreatnorth-hotel.de.