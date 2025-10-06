code.talks 2025: Hamburg wird wieder zur Bühne für die Developer-Community

Am 5. und 6. November verwandelt sich die HafenCity in einen Treffpunkt der besonderen Art:

Mit code.talks 2025 kommt die wohl spannendste Entwicklerkonferenz Deutschlands ins neue KINOPOLIS. Zwei Tage lang treffen sich hier 3.000 Teilnehmende – allesamt Entwickler:innen – sowie 300 eingeladene CTOs aus der exklusiven alphalist-Community.

Hier begegnen sich nicht nur Speaker und Zuhörer, sondern Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen: Coden, Tüfteln und Diskutieren. Über 100 Talks und Masterclasses stehen auf dem Programm – von international gefeierten Tech-Pionieren bis hin zu lokalen Helden der Szene.

Große Namen, große Themen

Auch 2025 liest sich die Speaker-Liste wie ein „Who’s Who“ der Tech-Welt:

Bjarne Stroustrup , Erfinder von C++

, Erfinder von C++ John Romero , Game-Entwickler-Legende (Doom, Quake)

, Game-Entwickler-Legende (Doom, Quake) Malte Ubl , CTO von Vercel

, CTO von Vercel Alex Waldherr, Quantum-Computing-Wunderkind

Inhaltlich dreht sich alles um die Themen, die die Tech-Welt bewegen:

AI Augmentation, Developer Experience, Reliability & Security sowie neue Computing Paradigms wie Cloud und Quantum. Damit schlägt code.talks die Brücke von aktuellen Herausforderungen hin zu den Zukunftsfragen der Branche.

CODE TALKS CODE TALKS in Hamburg

Ein Hamburger Original mit Wurzeln in der Szene

Vor 15 Jahren von Tarek Müller (About You) und Tobias Schlottke (OMR, SaaS Group) gegründet, hat sich code.talks längst zur festen Größe entwickelt.

Heute ist die Konferenz nicht nur Treffpunkt für Entwickler:innen aus ganz Deutschland, sondern auch ein Aushängeschild für Hamburg als Innovations-Standort.

Networking mit Nachos

Neben dem Programm steht die Community im Mittelpunkt:

In der Expo-Area präsentieren Partner neue Lösungen.

präsentieren Partner neue Lösungen. Beim CTO Summit diskutieren Tech-Leader aktuelle Herausforderungen.

diskutieren Tech-Leader aktuelle Herausforderungen. Und auf der legendären Konferenzparty auf der Reeperbahn wird weitergenetzwerkt – diesmal ohne PowerPoint.

Mehr als eine Konferenz

code.talks ist damit mehr als eine Konferenz – es ist ein Erlebnis.

Wer dabei ist, nimmt garantiert mindestens eine neue Idee, einen wertvollen Kontakt oder eine frische Perspektive mit nach Hause.