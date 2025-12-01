BTE AutoReiseZug: Entspannt über Nacht ans Ziel – und das Fahrzeug „Huckepack“ dabei

Lange Autofahrten, Staus und Stress am Steuer? Das gehört der Vergangenheit an!

Der BTE AutoReiseZug bietet die perfekte Alternative: Reisende gelangen komfortabel über Nacht an ihr Ziel und nehmen ihr Auto oder Motorrad einfach mit. Ob die Strände Italiens, die Weinberge Frankreichs oder die majestätischen Schweizer Alpen – mit der Verbindung zwischen Hamburg und Lörrach beginnt der Urlaub bereits beim Einsteigen.

Komfort für jeden Anspruch

Reisen mit dem BTE AutoReiseZug verspricht maximale Entspannung. Denn da, wo lange Strecken, Verkehrsprobleme und schlechtes Wetter sonst die Anreise trüben, nutzen BTE AutoReiseZug-Kunden die Nacht zum Schlafen und wachen morgens frisch und ausgeruht in Südbaden auf. Mit dem Frühstück, das das Service-Team direkt ins Abteil serviert, starten alle Reisenden gestärkt in den Tag (Service und Frühstück sind für alle Mitreisenden im Abteil im Reisepreis enthalten). Gern können weitere Heißgetränke, alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Snacks unterwegs an Bord erworben werden.

Reisen im Liegewagen: Spielen, rätseln, lesen oder fröhlich miteinander anstoßen – hier vergeht die Zeit in Windeseile. Zur Nachtruhe verwandelt sich das Abteil in bequeme Liegen mit kuschligen Decken und Kissen, ideal für Familien und Gruppen und bei Buchung eines Privatabteils: Kein Zustieg fremder Dritter!

Reisen im Schlafwagen: Zum Start der Reise überrascht der BTE AutoReiseZug mit einer Aufmerksamkeit im Abteil und überzeugt auch im weiteren Reiseverlauf. Schlafen Sie im frisch bezogenen Etagenbett mit weichen Decken und Kissen und machen sich am en suite Waschtisch frisch für den Tag. Reiner Komfort für bis zu 3 Personen im Privatabteil.

Sie reisen allein oder möchten kostengünstig ein Abteil mit anderen teilen? Die unterschiedlichen Kategorien bieten für jeden das Richtige und haben eines gemeinsam: Sie bieten eine entspannte Reise von Anfang an.

Das Fahrzeug fährt mit

Während der Fahrt von Hamburg gen Süden ist das Auto oder Motorrad sicher auf dem Transportwagen verstaut. Morgens steigt man direkt in das eigene Fahrzeug um und fährt die letzten Kilometer bequem zum Urlaubsort.

Übrigens, ADAC-Mitglieder profitieren! Als ADAC-Mitglied erhält man direkt 15 Euro Rabatt auf jede Strecke/Buchung.

Keine Fahrzeugmitnahme gewünscht? Kein Problem!

Zwischen Dezember 2025 und April 2026 können Sie auf der Verbindung zwischen Hamburg-Altona – Freiburg Hbf – Lörrach ARZ Terminal auch ohne eine Mitnahme von Auto oder Motorrad reisen.

Der BTE AutoReiseZug – so wie Sie ihn sich wünschen

Ob alleine, als Gruppe oder mit der Familie – über Nacht erreichen Sie Ihr Reiseziel. Jetzt Fahrt planen und buchen!

