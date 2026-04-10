Besser sehen, besser beraten: Optiker Mister Spex eröffnet neuen Store in Bergedorf

Gutes Sehen ist Lebensqualität – und genau hier setzt Mister Spex mit seinem neuen Store in Hamburg-Bergedorf an. Mitten im lebendigen Zentrum des Stadtteils eröffnet einer der führenden Optiker Deutschlands einen weiteren Standort und bringt moderne Augenoptik, persönliche Beratung und digitale Innovation direkt zu den Menschen vor Ort.

Der neue Store im Sachsentor verbindet das Beste aus zwei Welten: die große Auswahl und technologische Kompetenz eines Online-Anbieters mit der individuellen Beratung eines stationären Optikers. Kundinnen und Kunden können hier durch ein breites Sortiment an Marken- und Designerbrillen stöbern und gleichzeitig von einer individuellen und fundierten Beratung durch erfahrene Optiker profitieren.

Die neue Mister Spex Filiale bietet Kundinnen und Kunden eine große Auswahl Mister Spex Die neue Mister Spex Filiale bietet Kundinnen und Kunden eine große Auswahl

Persönliche Beratung und Optiker-Expertise im Fokus

Gerade bei Themen wie Sehkorrektur oder Augengesundheit bleibt der direkte Kontakt entscheidend. Im neuen Store steht deshalb nicht nur die Auswahl der passenden Fassung und Gläser im Fokus, sondern auch ein umfassendes Serviceangebot. Dazu zählt neben dem kostenlosen Sehtest ein umfassender Augengesundheits-Check. Dieser hilft dabei, Veränderungen sowie potenzielle Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen und auf Basis einer ärztlich validierten Analyse die optimale Lösung zu finden.

Service-Innovation: Brillen mieten statt kaufen

Ein besonderes Highlight ist das flexible Modell Mister Spex Switch. Statt einer einmaligen großen Investition können Kundinnen und Kunden bis zu drei Brillen mieten und von zusätzlichen Serviceleistungen wie Brillenversicherung oder kostenlosem Gläsertausch bei Sehwertänderungen profitieren. Das schafft nicht nur Flexibilität und finanzielle Sicherheit, sondern ermöglicht auch, regelmäßig neue Modelle auszuprobieren und den eigenen Look anzupassen.

Auch in der neuen Mister Spex Filiale werden die Kundinnen und Kunden bestens beraten Mister Spex Auch in der neuen Mister Spex Filiale werden die Kundinnen und Kunden bestens beraten

Der neue Standort in Bergedorf wurde bewusst gewählt: Das Viertel gilt als attraktives Einzugsgebiet mit hoher Nachfrage nach persönlicher Beratung und hochwertigen Dienstleistungen. Mit einer großzügigen Verkaufsfläche und einem modernen Storekonzept lädt Mister Spex dazu ein, Brillen neu zu erleben – entspannt, transparent und individuell.

Damit baut das Unternehmen sein Filialnetz gezielt weiter aus und stärkt gleichzeitig seine Präsenz in Hamburg. Der Store in Bergedorf ist bereits der vierte Standort in der Hansestadt. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem eines: mehr Nähe, mehr Service und ein Einkaufserlebnis, das sich konsequent an ihren Bedürfnissen orientiert.

Mister Spex

Der neue Mister Spex Store in Hamburg-Bergedorf ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kunden und Kundinnen erwarten neben persönlicher Beratung umfangreiche Optiker-Services wie Sehtests, Brillen- und Kontaktlinsenanpassung, Gleitsichtzentrierung oder ein Augengesundheits-Check.

Im Rahmen der Eröffnung bietet Mister Spex seinen Kunden zudem attraktive Angebote beim Kauf einer neuen Brille mit bis zu 200 Euro Rabatt. Weitere Infos und Terminbuchung im Store auf misterspex.de

Mister Spex Store Hamburg-Bergedorf

Sachsentor 24, 21029 Hamburg

Tel.: 040/33 397 496