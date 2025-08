So geht Laufen mit Wirkung – Charity-Starter beim B2Run Hamburg

Am 16. September 2025 findet der B2Run Hamburg statt. Mit nur 5 Euro mehr pro Startplatz können Teilnehmende die Stiftung Menschen für Menschen unterstützen. Der Aufpreis geht vollständig als Spende an die Stiftung, die diesen für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in Dörfern des ländlichen Äthiopiens nutzt.

Zudem wird wieder pro angemeldetem Team ein Baum gepflanzt. Auch hierfür arbeitet B2Run mit der Stiftung zusammen. Das Ziel für 2025 ist, für die gesamte B2Run-Saison 12.500 Bäume zu pflanzen. Die Aufforstungsaktivitäten finden im Projektgebiet Kawo Koysha statt, das in der Walayata-Sodo-Zone im Regionalstaat Südäthiopien liegt.

Als Charity-Starter wird euer Firmenlogo Teil der „Wir sagen Danke“-Grafik auf der B2Run-Website und auf den LED-Wänden beim Event. Das größte Charity-Team erhält bei der Siegerehrung zusätzlich eine Urkunde als Charity-Winner und darf bei einer Startwelle den offiziellen Startschuss geben.

Werdet jetzt gemeinsam aktiv, tut laufend Gutes und bucht bis zum 27. August 2025 mit eurem Team Charity-Startplätze.

B2Run Hamburg: Zieleinlauf im legendären Volksparkstadion

Der B2Run Hamburg bringt Teams aus Unternehmen, Institutionen und Organisationen zusammen, um gemeinsam sportlich aktiv zu werden. Ab 17 Uhr starten die Läufer:innen in mehreren Wellen auf die Strecke. Das Ziel: ein unvergesslicher Zieleinlauf im legendären Volksparkstadion.

Nach dem Lauf geht es im B2Run Village weiter mit der Siegerehrung und einem geselligen Get-Together, bei dem der Teamgeist weiter gestärkt wird. Ob Laufanfänger:innen oder ambitionierte Hobbyläufer:innen – beim B2Run sind alle willkommen. Im Mittelpunkt steht das Miteinander, der Spaß an der Bewegung und die gemeinsamen Erinnerungen.