Abi in der Tasche – und dann? Antworten auf der 2. ABI Zukunft Hamburg!

Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu – und mit dem Abitur eröffnen sich unzählige Möglichkeiten. Doch genau das macht die Entscheidung oft schwierig: Studium, Ausbildung, duales Studium, Gap Year oder doch etwas ganz anderes? Orientierung bietet die ABI Zukunft Hamburg 2026 – die wohl größte Berufsinformationsmesse für die Zeit nach dem Abitur.

Auf der Messe treffen Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte auf eine Vielzahl von Ausstellern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Hochschulen, Unternehmen, Institutionen und Bildungsanbieter präsentieren ihre Angebote und geben Einblicke in Studiengänge, Ausbildungsberufe und Karrierewege. So wird die Theorie greifbar – und die eigene Zukunft ein Stück klarer.

Ein großer Vorteil der ABI Zukunft Hamburg: Statt anonymen Internetrecherchen können Besucherinnen und Besucher direkt mit Expertinnen und Experten sprechen, Fragen stellen und wertvolle Kontakte knüpfen. Ob es um Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsprozesse oder konkrete Berufsbilder geht – hier gibt es Antworten aus erster Hand.

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Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem vielseitigen Vortragsprogramm. In inspirierenden Vorträgen teilen Expertinnen und Experten wertvolle Einblicke zu Studienwahl, Karriereplanung und internationalen Möglichkeiten.

Für zusätzliche Orientierung sorgt unser innovatives, kostenlos nutzbares Matching Tool: Einfach vor Ort den QR-Code scannen, ein paar kurze Fragen beantworten und schon werden passende Aussteller der Messe vorgeschlagen. So können Besucherinnen und Besucher gezielt die für sie relevanten Stände ansteuern – ganz ohne planloses Umhergehen und mit maximalem Mehrwert für die eigene Zukunftsplanung.

Die ABI Zukunft Hamburg richtet sich an alle, die kurz vor dem Schulabschluss stehen oder sich frühzeitig orientieren möchten. Egal, ob bereits konkrete Pläne bestehen oder noch völlige Unklarheit herrscht – hier findet man neue Impulse und Perspektiven.

Wer seine Zukunft nicht dem Zufall überlassen möchte, sollte sich die ABI Zukunft Hamburg 2026 nicht entgehen lassen. Denn der erste Schritt in Richtung Karriere beginnt oft mit der richtigen Information – und genau die gibt es hier gebündelt an einem Ort. Mehr erfahren: https://abi-zukunft.de/messe/abi-zukunft-hamburg/