35 Jahre Wacken Open Air: Vorverkauf für 2026 – jetzt Tickets sichern!

Der Matsch an den Stiefeln der Fans konnte noch nicht ganz trocknen, da startet bereits der Countdown zum nächsten Wacken Open Air! Wer braucht schon eine Pause, wenn man gleich nach dem Festival schon ausgiebige Vorfreude auf die beste Heavy-Metal-Party der Welt zelebrieren kann? Party on!

Vom 29. Juli bis zum 1. August 2026 wird im sonst so beschaulichen Dorf Wacken das lauteste Jubiläum des Jahres gefeiert: Für die 35. Ausgabe des W:O:A werden vier Tage lange hunderte Bands auf neun Bühnen vor 85.000 Fans auftreten.

Spektakuläre Announcement-Show kündigt erste 35 Acts an

Die Festivalgründer Holger Hübner und Thomas Jensen kündigten am Samstagabend im Zuge einer spektakulären Announcement-Show die ersten 35 Acts an: Mit dabei sind neben absoluten Szenegrößen auch langjährige Wegbegleiter des W:O:A, „so wie es bei einer Jubiläumsausgabe auch sein sollte“, findet Thomas Jensen. „Die Mischung der Bands, die unser Booking-Team für das kommende Jahr zusammengestellt hat, ist genial.“

Flammenshow von In Flames beim Wacken Open Air W:O:A Flammenshow von In Flames beim Wacken Open Air

Mit Savatage haben wahre Freunde der beiden Gründer zugesagt. Zuletzt hatte die Band aus Florida 2015 gemeinsam mit dem Trans-Siberian Orchestra eine unvergessene Show auf beiden Bühnen gleichzeitig hingelegt. Außerdem wird mit Def Leppard eine der größten Hardrock-Bands der Welt Wacken-Premiere feiern. „Ich habe schon so viel von diesem Festival gehört“, sagt Sänger Joe Elliott dazu. „Wir freuen uns sehr auf die Show!“ Im Line-Up ebenfalls ganz oben stehen die deutschen Metaller von Powerwolf, die mittlerweile zu Stammgästen des Festivals gehören. Angekündigt wurden außerdem die Schweden In Flames, die den Acker schon häufig geradezu anzündeten.

Auch Lamb Of God, Thundermother, Airbourne, Sepultura und viele mehr stehen 2026 auf einer der W:O:A-Bühnen. Wie in jedem Jahr wird das Team des legendären Festivals in den kommenden Monaten weitere Bands für die Jubiläumsausgabe preisgeben. Ob Black, Death, Power oder Thrash-Metal oder eine der unzähligen anderen Spielarten des Genres – das Billing wird einen Querschnitt durch alle Facetten von Rock und Heavy Metal sein.

Sänger Attila Dorn gehört mit seiner Band Powerwolf zu den Stammgästen des Holy Ground W:O:A Sänger Attila Dorn gehört mit seiner Band Powerwolf zu den Stammgästen des Holy Ground

Doch Wacken bietet mehr als Musik und mehr als das große Spektakel auf der Bühne: Wacken ist ein Lebensgefühl mit sich in den Himmel erhobenen Pommesgabeln und Menschen aus aller Welt, die auf dem Holy Ground zu Mitgliedern einer großen Heavy-Metal-Familie werden.

Sichere dir also jetzt dein Ticket, werde Teil dieser Gemeinschaft und schreibe ein weiteres Kapitel Heavy-Metal-Geschichte mit. See you in Wacken – Rain or Shine!

Tickets gibt es auf: www.wacken.com.